Дайджест на выходные #269

Изучаем тренды и набираемся смелости: 5 новых направлений в веб-дизайне

Обращение к трендам — проявление смелости. Так же, как бесстрашный любитель моды находит в себе силы надеть безвкусную для большинства вещицу, так и продвинутый веб-дизайнер смело красит минималистичные сайты неоновыми мазками, выводя их из категории «антитрендовых». Тренды этой весны и лета в веб-дизайне — это бунтарство и нарушение всех норм. Рассказываем о тех направлениях, куда можно устремить свою дизайнерскую смелость.

Анастасия Зиновьева — веб-дизайнер. Она работала в Яндекс.Практикум и ИТАР ТАСС. Четыре года назад Анастасия вышла на фриланс и сейчас занимается созданием сайтов. Анастасия рассказала о том, где можно искать клиентов на фрилансе в период кризиса.

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Вторая часть экскурса в мир электроники. На это раз изучили параметры, которые потребуются для создания подкастов, обработки видео, микширования музыки и т.д. Если нужен рабочий ноутбук для монтажа, но не хочется тратить лишних денег, обратите внимание на характеристики, указанные в материале ЖУРНАЛИСТА.

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