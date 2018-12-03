Декабрьский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Главная тема декабрьского номера — альтернативные и безальтернативные источники доходов средств массовой информации. На чем может заработать региональное издание? Какие мероприятия одинаково полезны? Зачем издателю торговать трусами? Почему «Водопад» и Header bidding — это совсем не страшно? Как нужно уметь вертеться, чтобы не закружилась голова? Мы решили продемонстрировать, что пресса — это не только про призвание, долг, честь, совесть и фактчекинг, а еще и про деньги. И мы счастливы, что демонстрация не превратилась в одиночный пикет.

И все-таки мы вертимся. Пять крутых идей дополнительного заработка для региональных медиа от генерального директора издательского дома «Мир Белогорья» Олега Шевцова. Очень крутых. Правда.

С тележкой в газету. Что такое электронная коммерция и как ей занимаются издатели в России и за рубежом. Конкретный обзор с конкретными примерами.

Cosmo как предчувствие. Управляющий директор группы изданий Cosmopolitan Мария Колмакова объясняет, почему женщине надо становиться богатой и чем хороша формула «print + digital + event». Интервью и кейс в одном флаконе.

Огни маленького города. Валентина Пермякова, главный редактор газеты «Городские вести» и проектов «Ревда-инфо» делится опытом, как сделать спонсорский эфир, продать телетрансляцию и провести вокальный конкурс. Никакой теории — одна сплошная практика.

Автоматизируй с умом. Что такое умные и автоматизированные продажи рекламы и почему современному издателю нужно ими заниматься, разжевывает директор по стратегическому развитию Рекламного альянса издателей (РАИ) Максим Сычев. Так понятно о программатике еще не рассказывал никто!

Семь простых шагов к эффективному медиакиту. Инструкция к обязательному применению плюс образцы для подражания.

Универсальный сержант. Медиаэксперт Андрей Мирошниченко увлекательно рассуждает о том, как меняются функции журналиста. Тенденции, однако!

Я бы в медиа пошел. Трендвотчер — это не порода собак, или Что именно будут решать медийные кадры в ближайшем будущем. И в настоящем тоже.

Подписка и рассылка командуют парадом. Как заставить читателей платить за цифровой контент, не применяя для этого силу? В The Washington Post знают как.

Печать на семи холмах. О московском рынке полиграфии — президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов Борис Кузьмин и коммерческий директор «Прайм Принт Москва» Андрей Малахов. Много любопытной информации для размышления. Без купюр.

Закон что дышло, но суров. Несут ли редакции СМИ и владельцы ресурсов ответственность за комментарии пользователей и стоит ли опасаться реакции от самих пользователей или претензий со стороны контролирующих органов? Отвечает юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова.

Кроме этого — мониторинг беззакония от Фонда защиты гласности, советы по газетному дизайну от Сергея Мешавкина, азы фельетона от Леонида Флорентьева, суровый (но справедливый) разбор текста молодого журналиста от Инны Тимченко и многое другое!