Декабрьский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Конец года — время подведения итогов. Вот мы и занялись подсчетом ран и особо пострадавших товарищей по несчастью. В смысле, по профессии.
Неслучайно главной темой декабрьского номера ЖУРНАЛИСТА стала самоцензура — явление, наносящее отечественной прессе глубокие, незаживающие раны.
В отличие от цензуры самоцензура не кодифицируется и не запрещена ни одним законом, кроме морального. Тогда как цензура у нас официально отменена и не допускается ни законом о СМИ от 27.12.1991, ни конституцией. Впрочем, и закон, и конституция у нас действуют как бы параллельно существующей реальности и не пересекаются с нею, как будто их подписывал не Ельцин, а Евклид.
В журнале о своем отношении к самоцензуре рассказывают Дмитрий Быков, Леонид Никитинский, Владимир Сухой и многие другие наши коллеги.
А Сергей Мешавкин на конкретных кошках покажет, что самоцензуру в оформлении газет может порождать не страх, а пофигизм
Кроме того:
• Загляни в глаза чудовищ! Новые владельцы газетных империй — кто они и чего хотят от журналистов?
• Сколько стоит независимость?
• Как писать о суициде, чтобы потом не наложить на себя руки?
• И снова о женской доле в журналистике.
Также:
• Нестареющий Павел Гусев — о молодеющем «Московском комсомольце», а «Молодой ленинец» — о пенсионерах и Путине.
• В «Школе фельетона» — поэт и художник Олег Григорьев, родоначальник отечественной «чернухи».
Помните?
Я спросил электрика Петрова:
Для чего ты намотал на шею провод?
Петров мне ничего не отвечает,
Висит и тихо ботами качает.
Присоединяйтесь! Не к электрику, понятно, а к ЖУРНАЛИСТУ.