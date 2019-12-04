Декабрьский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Конец года — время подведения итогов. Вот мы и занялись подсчетом ран и особо пострадавших товарищей по несчастью. В смысле, по профессии.

Неслучайно главной темой декабрьского номера ЖУРНАЛИСТА стала самоцензура — явление, наносящее отечественной прессе глубокие, незаживающие раны.

В отличие от цензуры самоцензура не кодифицируется и не запрещена ни одним законом, кроме морального. Тогда как цензура у нас официально отменена и не допускается ни законом о СМИ от 27.12.1991, ни конституцией. Впрочем, и закон, и конституция у нас действуют как бы параллельно существующей реальности и не пересекаются с нею, как будто их подписывал не Ельцин, а Евклид.

В журнале о своем отношении к самоцензуре рассказывают Дмитрий Быков, Леонид Никитинский, Владимир Сухой и многие другие наши коллеги.

А Сергей Мешавкин на конкретных кошках покажет, что самоцензуру в оформлении газет может порождать не страх, а пофигизм

Кроме того:

• Загляни в глаза чудовищ! Новые владельцы газетных империй — кто они и чего хотят от журналистов?

• Сколько стоит независимость?

• Как писать о суициде, чтобы потом не наложить на себя руки?

• И снова о женской доле в журналистике.

Также:

• Нестареющий Павел Гусев — о молодеющем «Московском комсомольце», а «Молодой ленинец» — о пенсионерах и Путине.

• В «Школе фельетона» — поэт и художник Олег Григорьев, родоначальник отечественной «чернухи».

Помните?

Я спросил электрика Петрова:

Для чего ты намотал на шею провод?

Петров мне ничего не отвечает,

Висит и тихо ботами качает.

Присоединяйтесь! Не к электрику, понятно, а к ЖУРНАЛИСТУ.