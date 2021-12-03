Декабрьский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Не самый счастливый год

Переиначивая классика, не велик, но страшен был год от рождества Христова 2021-й, от начала же ковида третий. Пришла пора подводить его итоги.

• «Все хуже, чем было еще год назад, страшнее, чем пять лет назад, и безнадежнее, чем было десять лет назад», — свидетельствует один из наших собеседников, главный редактор по должности и меланхолик по внутреннему устройству. Все ли коллеги разделяют эту пессимистичекую оценку — вы узнаете, прочитав декабрьский номер ЖУРНАЛИСТА.

А в частности, ознакомившись с ответами на вопросы нашей большой новогодней анкеты. К ответу были призваны, в частности, главный редактор «Медведя» Борис Минаев, его коллега из «Казанских ведомостей» Венера Якупова, один из отцов-основателей «Взгляда» Владимир Мукусев, босс «Областной газеты» из Екатеринбурга Дмитрий Полянин, «иноагент» из Петрозаводска Сергей Маркелов* и другие. В качестве бонуса вы узнаете об их любимых блюдах и фильмах.

В номере вы найдете россыпь интервью разного калибра — от S до XXL.

• В июне «Комсомольская правда» отпраздновала новоселье. ЖУРНАЛИСТ побывал в новом доме медиагруппы и обсудил с главным редактором и генеральным директором «Комсомолки» Владимиром Сунгоркиным самые горячие темы последних недель, а также поговорил о том, что такое редакция ковидной эпохи. Владимир Сунгоркин, поздравив Дмитрия Муратова с Нобелевской премией мира, признался, что себя в такой роли представить не может: «Нобелевскую премию мира дают тому, кто обладает огромными рычагами властными и использует их на доброе дело (как Барак Обама или Михаил Горбачев), либо тому, кто в борьбе за все хорошее против всего плохого несет на себе некий ореол жертвенности. «Комсомольская правда» — это не газета, помешанная на жертвенности. Мы — газета обывателя. Я лично с большим уважением отношусь к обывателю. К мещанству, скажем так. Потому что, как мне кажется, это самый достойный образ жизни — не совершать подвиги на баррикадах с утра до вечера, как Навальный (хотя, наверное, должны быть и такие люди)».

• «Хочешь сделать медиа — начни с мемов», — рекомендует Евгения Агранович, главный редактор MOSNOW — московского издания о «культуре, событиях и новостях из лучшего города на Земле». Вдобавок она дает еще пять бесплатных советов по раскрутке медиа соцсетях.

• Директор по спецпроектам Forbes Ирина Телицына вспоминает заветы Пола Хлебникова и рассказывает о том, как журнал работает с рекламными текстами и клиентами.

• «Оруэлл — наше все?». На этот и другие вопросы ЖУРНАЛИСТА отвечает писатель Вячеслав Недошивин.

• История успеха инста-журнала «Постер» опровергает мысль о беспросветности нашего существования, возвращает веру в человечество в целом и журналистику в частности. Когда этот проект запускался, редакция часто слышала от скептиков: «Два месяца поиграетесь в журналистов и бросите все это дело». Сейчас медиа готовится праздновать Новый год в роли главного молодежного издания Томска. Хотя журнал до сих пор является для своих создателей скорее хобби, чем основной работой.

• 130 лет назад почитатели таланта Джерома К. Джерома ждали от него очередной юморески, а он удивил их, опубликовав самый настоящий политический фельетон о социализме, ставший одним из первых «антиутопических» произведений в мировой литературе. Об этом — в «Школе фельетона».

• Зачем Юрий Рост вынес на Чистые пруды скелет собаки? Читайте воспоминания фотографа Юрия Феклистова в «Клубе байкеров». Их завершают такие строки: «Под Новый год, если будете проходить по Чистопрудному бульвару, поднимите голову около театра «Современник», и вы увидите на балконе елку с огоньками. Это Юрий Рост дарит вам лучики добра и надежды».

Присоединяемся к коллеге Росту. С наступающим!