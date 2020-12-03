Декабрьский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Декабрьский номер посвящен редакторам.

Хорошего редактора сразу не видно.

Кто царствует, но не правит? Английская королева.

Кто правит, но не царствует? Редактор.

Именно редакторам, этим пламенным борцам за дело подлежащих и сказуемых, чья клятва — «жи-ши пиши через и» — звучит и в наших сердцах, ЖУРНАЛИСТ посвятил последний номер этого ошибочного во всех отношениях года.

• «Автору — слава, почет и премии. А редактору — максимум уважение в узких кругах. Поэтому я бы всегда ставил под статьями подпись не только автора, но и редактора», — говорит Николай Кононов, журналист и редактор, написавший «Автор, ножницы, бумага» — руководство, как быстро создавать впечатляющие тексты.

И в этом предложении есть доля здравого смысла: известно, что автор подписывает текст чернилами, а редактор — слезами и потом.

• С другой стороны, советский классик Василь Быков считал, что редактор — порождение дьявола.

Итак: хороший, плохой, злой?

• Точки над полупризнанным «ё» расставляют главный редактор «Лайфхакера» Полина Накрайнова, редакторы «Правмира» Ирина Якушева и Дарья Кельн, а также кустарь-одиночка с мотором Максим Ильяхов, утверждающий: «Если мы игнорируем цель ради стиля, мы — дебилы».

• В поддержку коллегам приводим перечень программ, облегчающих вычитку текстов и проверку их на вшивость (фейки).

• Есть и «ответка» авторам — с перечислением 9 ошибок, которые они непредумышленно совершают в общении с редактором.

• Для тех, кто верит, что научиться редакторскому делу можно быстро, недорого и онлайн, — заметка «Графа Монте-Кристо из меня не получилось».

• Уважаемый редактор! Может, лучше про реактор?

Может, и лучше, но вместо реактора у нас всегда получается карусель.

Именно так выглядит новая тактика борьбы властей с журналистами в протестующем Хабаровске: там наших коллег задерживают на митингах (игнорируя их пресс-карты), сажают на 5-7 суток, на выходе из узилища снова задерживают и так далее.

• Есть и хорошие новости (звучит тревожная музыка).

Скандинавские СМИ наживаются на собственной интернет-торговле, а одна маленькая канадская газета выпустила своего рода «азбуку коронавируса» для детей и подростков.

• Кстати, у нас в России подведены итоги конкурса «Легко ли быть молодым» — на лучший материал о молодежных проблемах в традиционных СМИ и в интернете. Представляем его победителей.

• О традиционных рубриках. Помимо буковок, надо редактировать еще и картинки, напоминает Сергей Мешавкин. Юрий Трубников знакомит с фотографом, обладающим инфракрасным взглядом на окружающую действительность. В «Школе фельетона» рассматривается вопрос о том, повторят ли россияне трагические ошибки ацтеков.

• Подводя итоги високосного года, ЖУРНАЛИСТ объявляет имена своих лауреатов. И тут опять все идет кувырком: поскольку все маститые авторы отправились на самоизоляцию, лавровые венки достались начинающим.

В качестве утешительного приза признанные мастера получат березовую чагу.