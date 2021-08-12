Журналистика решений: что это и зачем она нужна вашей редакции

Участники сообщества Solutions Journalism Network утверждают, что современные медиа создают чрезвычайно мрачную картину мира, а аудитория уходит от новостей из-за ощущения бессилия перед всеми проблемами, о которых издания пишут. SJN предлагает другой подход к освещению новостей.

«Истории о решениях проблем лучше, чем новости, посвященные самим проблемам; они более интересны, вызывают доверие, поднимают настроение и вдохновляют людей на участие. Мы объединяем журналистов и обучаем их, чтобы они освещали то, чего не хватает в сегодняшних новостях: реакции на проблемы. Мы работаем над тем, чтобы журналистика решений стала доступной в редакциях по всему миру», — говорится на официальном сайте организации.

Solutions Journalism Network — независимая некоммерческая организация, основанная в 2013 в США. Ее сотрудники пропагандируют журналистику решений. SJN предлагает семинары и вебинары по самостоятельно разработанным методикам. По состоянию на 2021 год организация сотрудничала с 300 редакциям в США.

А вот и принципы журналистики решений, которые, как уверены сторонники подхода, пригодятся любой редакции, которая выпускает новости и ощущает отток аудитории:

Давать ответы

Задача журналистики решений — тщательно освещать пути решения социальных проблем; сбалансировать новости так, чтобы каждый день люди сталкивались с рассказами о проблемах и способах реагирования на них. Опрос BBC показал, что 64% респондентов моложе 35 лет хотели бы получать новости с информацией о решениях, а не просто сообщающие о неприятных событиях.

Давать полную картину

Пункт, вытекающий из предыдущего. Сторонники журналистики решений стремятся дать людям представление о мире, которое соответствует действительности: при написании материала освещать нужно не сухой факт, но и причины, которые привели к проблеме и то, как на нее можно повлиять.

SJN считает, что большинство новостных медиа не выполняют миссию журналистики — быть точным зеркалом общества. В то время как традиционная журналистика считает, что основная роль журналиста заключается в выявлении проблем, SJN утверждает, что пресса также должна изучать примеры ответов на эти проблемы не менее внимательно.

Создавать из новостей прецеденты

Нужно освещать частную проблему, фокусируясь на универсальном ответе для подобных случаев.

Описывая решения проблем и предоставляя объективные доказательства неудач или успеха, журналист дает если не руководство к действию, то хотя бы варианты поведения. SJN утверждает, что такие материалы усиливают сторожевую функцию журналистики: освещая проблему во всех ее аспектах, журналист преподает читателю своеобразный урок.

Опыт такой редакции можно передать благотворительным учреждениям и фондам, вступить с ними в продуктивный союз.

Больше положительного контента

Наравне с подниманием «грустных» тем и поисками решений, одной из задач журналиста должно быть представление уже имеющихся результатов в борьбе с проблемами. Журналистика решений должна «облегчать» поток информации.

Это не значит, что её цель том, чтобы замылить глаза и создать ложное чувство беспечности. В отличие от «счастливых новостей» или пропаганды, положительный контент при подходе журналистики решений должен позитивно влиять на эмоциональное состояние аудитории медиа.

SJN также утверждает, что постоянное освещение проблемных ситуаций делает читателя пассивным, апатичным и отстраненным. Исследования показывают, что новости, которые касаются только того, что не так с миром, заставляют читателей изолироваться от них. Положительный же контент притягивает внимание, люди охотнее им делятся, что повышает показатели статистики издания.

Мотивировать

Распространение нужных знаний помогает обществу самокорректироваться, поднимает уровень гражданской активности.

Например, исследование SJN показывает, что негативные сообщения о надвигающейся экологической катастрофе делают людей менее склонными к действиям.

Читатели с большей вероятностью проявят активность, когда узнают о доступных им способах решить проблемы. Такие материалы вызывают у читателей чувство расширения возможностей — продуктивную эмоцию для гражданской активности.

В исследовании, проведенном проектом «Engaging News Project», сравнивались ответы участников, которые читали традиционные проблемно-ориентированные новости и тех, кто читал те же новости с компонентами журналистики решений. Вторые были более оптимистичны и вдохновлены участвовать в работе над решением проблем, делиться статьей и проявляли желание читать больше подобных новостей.

Журналистика решений в цифрах:

SJN провели исследование о внедрении принципов журналистики решений в медиа. Для него организация опросила более 100 зарубежных редакций. Результаты показали:

— 94% респондентов сказали, что редакции поддерживают их желание создавать материалы, основанные на принципах журналистики решений. Три года назад их было 79%.

— 95% ответили, что в 2020 году сделали хотя бы один такой материал. Три года назад этот показатель был 59%.

— 71% опрошенных редакций сообщили о позитивной реакции сообщества на материалы в формате журналистика решений. В 2017 — 52%.