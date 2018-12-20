Госдума частично декриминализировала статью «за лайки и репосты»

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении президентский пакет законопроектов о частичной декриминализации ст. 282 Уголовного кодекса РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Депутаты одобрили поправки о смягчении ответственности по делам за так называемые лайки и репосты в интернете.

Закон будет иметь обратную силу и распространяться на ранее возбужденные уголовные дела и вынесенные приговоры.

Уголовную ответственность отменят за преступления, подпадающие под первую часть статьи — возбуждение ненависти и вражды. Согласно проекту закона, они должны быть совершены впервые и не представлять серьезной угрозы для конституционного строя и безопасности государства. Под уголовное преследование россиянин попадет только после привлечения к административной ответственности за аналогичные преступления в течение года.

Правонарушителям грозит административное наказание — штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, до 100 часов обязательных работ или до 15 суток ареста. Для компаний — штраф от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.