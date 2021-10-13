Как журналисту не стать жертвой дипфейка

Преимущество эпохи развития интернета и технологий в том, что почти все ее новые возможности легкодоступны. Но в этом и ее большая опасность: например, сегодня каждый может создать дипфейк с помощью специальной программы. И вот якобы реальный человек уже говорит на видео то, чего на самом деле никогда не говорил. Быть может даже в прямом эфире. Как же журналисту распознать обман и не распространить ложные сведения?

...дипфейк?

Дипфейк — продукт компьютерного алгоритма, замещающего лицо одного человека лицом другого. Если раньше создать фальшивые фото или видео могли только те, кто профессионально владел монтажом, то сегодня всю работу за человека сделают искусственный интеллект и нейронные сети. Тому только и остается, что скачать программу из интернета и подобрать нужные изображения, а алгоритм сам объединит фотографии и сделает видео.

Чем сложнее программа, тем большее количество снимков она анализирует, считывая выражения лица человека и копируя его мимику. Несмотря на то, что технология дипфейков существует не так давно, их качество сегодня быстро улучшается — подделки все сложнее отличить, а случаев, когда их принимают за правду, становится все больше.

Попадаются и журналисты. Еще в апреле этого года латвийский телеканал LTVI транслировал «эксклюзивное интервью» с одним из российских оппозиционеров. Информация, которой не было ни у одного другого СМИ мира, была фейковой, а говорящий пусть и выглядел как настоящий предполагаемый собеседник, оказался самозванцем.

Правда открылась быстро, но факт есть факт, дипфейки могут обмануть и знакомых с фактчекингом людей. Причем растет не только качество поддельных видео, но их количество. Компания Sensity AI исследовала дипфейки и обнаружила, что за 2020 год оно увеличилось более чем в три раза.

Чтобы показать, насколько опасна складывающаяся ситуация, американский режиссер Джордан Пил и медиакомпания BuzzFeed сами создали дипфейк. В 2018 году было выпущено видеообращение Барака Обамы, в котором экс-президент США назвал Дональда Трампа «засранцем». Конечно, никакого обращения сам Обама не записывал. Проговорить чужую речь его изображение заставили программа Fakeapp и графический редактор Adobe After Effects. Ролик наделал шуму. Его создатели хотели показать, как развивающиеся технологии способствуют появлению фейковых новостей и почему нужно тщательнее проверять информацию, даже ту, что видишь своими глазами.

Как же распознать дипфейк?

Чтобы отличить фальшивые фото и видео от настоящих, нужно проверить их по нескольким критериям и определить:

• Цифровую целостность

Проверить ее можно только с помощью специальных программ. Искусственный интеллект или знакомый с технологией человек определят, если части фото или видео были сделаны в разное время и соединены в графическом редакторе.

• Физическую целостность

В изображении или видео, над которыми проводились какие-либо манипуляции, могут быть неправильные, неестественные тени, сильное размытие, необычные резкость или замыливание.

• Семантическую целостность

Обстоятельства на фото или видео должны соответствовать реальности. Например, если кадры сняты на улице, погода на них должна соответствовать заявленному времени.

Журналистская работа требует оперативности, а потому подтверждать разные целостности может быть слишком долго и трудно. Еще несколько способов проверки видео на подлинность:

• Если вы заподозрили фотографию в фиктивности, загрузите скриншот в поисковик. Если в нем найдутся похожие изображения, но с другим человеком, то перед вами фейк.

• Также вам стоит сверить голос и интонацию говорящего с голосом и интонацией в других видеороликах. Обратить внимание на закадровый шум и естественность пауз.

• Мимика говорящего тоже должна быть естественной. Эксперты советуют обращать внимание на то, сколько человек моргает. Открытые все время глаза — одна из основных проблем дипфейков. Все из-за того, что в интернете не так много фотографий известных личностей с закрытыми глазами.

• Написать или позвонить находящемуся в кадре человеку, если есть возможность. Кто как не он сможет подтвердить или опровергнуть якобы им сказанное.

• Поискать другие подтверждения случившемуся: свидетелей, фотографии с места съемок.

Если подозрения все еще остались, никаких подтверждений того, что перед вами фальшивка, нет, а новость опубликовать очень хочется, то разместить ее можно, но только с объяснением ситуации и предупреждением, что она может оказаться фальшивкой.