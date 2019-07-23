После отстоя пены…

Зашел к своему чешскому другу Ондржею Соукупу в газету «Господарски новины», где он работает в международном отделе. Газета - что-то среднее между нашими «Коммерсантом» и «Ведомостями». Редакция устроена в бывшем цехе старого машиностроительного завода. Все двести человек сидят практически в одном помещении. А начальство, включая главного редактора, располагается в т.н. «джакузи» - круглом секторе в центре зала, чуть на возвышении.

Мне такой формат категорически не нравится, я все же из «старой школы», мне бы посидеть в одиночестве, подумать, подремать, а уж потом – под настроение – выдать что-то стоящее. А тут все на виду, как рабы на галере. Поделился своим брюзжанием с коллегой. Он говорит:

– Я и сам раньше так думал, но теперь привык. И устроено у нас все грамотно, покрытия пола и стен сделаны так, что они поглощают звуки.

И ведь, действительно, народу много, а шума никакого.

Я спросил Соукупа, вмешивается ли в их дела хозяин издательского дома – крупный угольный магнат? Нет, ответил он, у него одна забота – лишь бы денежки шли. И рассказал мне историю, как однажды другой магнат, хозяин крупного издательства, а по совместительству (тогда) министр финансов и лидер центристской партии ANO Андрей Бабиш пытался вмешаться в редакционную политику своей газеты «Млада фронта днес». Он только-только приобрел эту популярную газету и проводил брифинг для журналистов от имени своей партии. А на брифинг из «МФд» не явился никто. Взбешенный Бабиш ночью звонит выпускающему редактору и устраивает форменный разнос. Редактор ему объясняет: нам этот ваш брифинг по барабану и вешает трубку. Через час запись разговора появляется на сайте газеты. С тех пор Бабиш ни разу не делал попытки повлиять на то, что публикуется в ЕГО газете. Кстати, сейчас он премьер-министр Чехии.

Поучительная история.

Интересно, что, когда меня пытались обидеть местные власти, обвинив в шпионаже и подрывной деятельности (во как!!!), то именно «Млада Фронта днес» опубликовала полосное интервью, фактически встав на мою защиту. А Ондржей Соукуп был тем самым чешским журналистом, который помог организовать пресс-конференцию и вел ее. Оповестил своих коллег о брифинге, договорился с местной ассоциацией журналистов о предоставлении помещения, затем еще много раз сводил меня с корреспондентами разных чешских изданий, которые интересовались этой темой.