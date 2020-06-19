«Вы у меня зависли, повторите вопрос». Как проходят защиты диссертаций и дипломов удаленно

Сегодняшние студенты впервые в истории образования защищают дипломы и магистерские диссертации удаленно. Что собой представляет формат дистанционной защиты и на что стоит обратить внимание, готовясь к этой процедуре? Об этом рассказала ЖУРНАЛИСТУ Дарья Крылова, выпускница факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Она недавно успешно защитила магистерскую диссертацию на тему: «Особенности формата ток-шоу для спортивных телевизионных передач».

— Что представляет собой защита диссертации, которая проходит удаленно?

— Это довольно необычный формат публичного выступления и не очень удобный лично для меня, потому что я привыкла вживую видеть во время выступлений своих слушателей, которые сидят напротив меня, и я понимаю их реакции.

Свою диссертацию я защищала на платформе Zoom, которая не позволяет представлять слайды и одновременно видеть лица членов комиссии. Поэтому у меня возникло такое ощущение, что я рассказываю собственному компьютеру, а не конкретным людям. Кстати, во время предзащиты именно из-за этого я сбилась с мысли. Когда картинки с лицами членов комиссии исчезли с экрана, я увидела перед собой только свой слайд. В этот момент мне показалось, что меня никто не слушает и не видит. А когда я закончила свой доклад и лица людей внезапно опять появились на экране, я была искреннее удивлена: «Вы еще здесь и меня кто-то слышит и видит?». Поэтому в этой ситуации важно сразу собраться и не забывать, что комиссия тебя слушает.

— Как готовиться к защите?

— Надо знать, как функционирует платформа на том компьютере, с которого будет проходить защита: как идет звук, изображение. Надо заранее попытаться поднять свои слайды при помощи этой программы и попробовать кому-то позвонить. Для начала можно потренироваться: рассказать себе доклад или родителям, которые с другого компьютера могут послушать.

— С какими сложностями можно столкнуться во время дистанционной защиты?

— У кого-то из членов комиссии может запаздывать интернет, звук может не идти. И тут главное — переспрашивать, не паниковать и говорить: «Извините, я вас не услышал, или извините, вы у меня пропали, вы зависли, повторите вопрос». Это нормально, учитывая, в каких условиях проходит защита.

— То есть включаться в коммуникацию активно.

— Да.

— Выступления своих однокурсников слышали?

— На платформе Zoom есть возможность зайти без камеры и микрофона и просто послушать. Невидимая поддержка есть.

— Как вели себя преподаватели?

— Я бы сказала, что они вели себя подчеркнуто строго и подчеркнуто серьезно. Нам повезло, потому что у нас не было государственных экзаменов. А бакалаврам дали тест, при решении которого нельзя было более чем на десять секунд отрывать взгляд от камеры. Если экзаменатор замечал, что студент смотрит в сторону, это было истолковано как списывание. Поэтому люди буквально должны были пялиться в экран. Понятно, что морально это человека просто убивает.

— Какая-то инструкция была у вас?

— Нет, инструкции никакой не было. Сказали, что на выступление будет отведено только 7 минут. Кто не успел выступить, тот не успел.

— И строго время контролировали?

— Время контролировали очень строго. Когда человек проговорил 6 минут, его предупреждали: «У вас осталась одна минута».

— Вы потом отметили как-то свою защиту?

— Коронавирус же. Никто ничего не отмечал. После объявления результатов мы поблагодарили комиссию, отключили камеры и вышли из чата.

— Диплом бакалавра вы защищали очно, а магистерскую диссертацию дистанционно. Есть ли какие-то плюсы для вас в удаленном образовании?

— Плюсов не вижу вообще никаких, как и в дистанционной работе, потому что сосредоточиться дома невозможно. Думаю, что никакого будущего у дистанционного образования нет. Кстати, я очень скептически отношусь ко всем онлайн-курсам.

— А родители присутствовали при вашей защите?

— Родители присутствовали. Они пришли, сели там, где камера не могла их увидеть, и слушали. Они волновались еще больше чем я. И это сбивало с толку.

— Если бы вам, к примеру, через полгода, год, предложили повторить защиту диссертации в аудитории перед комиссией. Согласились бы?

— Я бы пошла на повторную защиту, потому что диссертация — это результат серьезного исследования, о котором мне бы хотелось рассказать людям.