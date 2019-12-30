Владимир Дейнега: «Нашей дружбе вот-вот исполнится век»

Владимир Дейнега

главный редактор, генеральный директор ООО «Редакция газеты «Заря Кубани»

В начале 2020 года журналу ЖУРНАЛИСТ исполняется 106 лет, а в конце года редакция газеты «Заря Кубани» отметит своё столетие. Не покривлю душой, сказав, что практически с момента основания коллектив районки читает «Журналист» от корки до корки, является одним из преданных подписчиков. Так что можно сказать, что нашей дружбе вот-вот исполнится век.

— Расскажите немного о своем издании.

— Газета «Заря Кубани» — одно из старейших изданий в Краснодарском крае, но у меня не раз возникали сомнения в объективности даты ее основания. Готовясь к 90-летнему юбилею районки, который планировали отмечать в 2020 году, погрузившись в исторические архивы, сделав запросы в музеи и библиотеки, мы выяснили, что на самом деле в будущем году нам исполняется не 90, а 100 лет.

Как же такое может быть: районка на четыре года старше района? В марте 1920 года на Кубани окончательно (как тогда казалось) устанавливается Советская власть. Революционная общественность ставит вопрос: «Даешь свою газету!». В это же время, 29 марта 1920 года создается Кубано-Черноморская область, в составе которой образован и Славянский отдел (с 1924 года — Славянский район). В новый регион пришли директивы ЦК ВКП(б) по упорядочению печати. На Кубани учреждают районные отделы Российского телеграфного агентства. И вот 7 декабря 1920 года, выходит в свет первый номер предшественницы «Зари Кубани» «Стенной газеты КУБ-ЧЕР-РОСТА (Славянского районного отдела Российского телеграфного агентства)». Она печаталась ежедневно, кроме понедельника, а советские активисты развешивали её на стенды в общественных местах. Ей на смену приходит «Знамя труда», а с 1930 года — «Стройка», которую вскоре сменяет «Колхозный путь». С августа 1930 года районка выходит регулярно, с 1962 года она называется «Заря Кубани».

Шли годы, сменялись поколения. Началась новейшая история «Зари Кубани». У газеты в середине нулевых, одной из первых в Краснодарском крае, появился свой сайт, мы начали создавать свои группы в социальных сетях. Сейчас наша совокупная аудитория составляет почти 30 тысяч подписчиков!

Но, мне кажется, что лучше всего о нашей работе говорят творческие победы редакции. Назову лишь наиболее значимые. Это диплом за лучшую постановку массовой работы в районных газетах Советского Союза, Благодарность ООН за участие в конкурсе «Цели развитиятысячелетия» (2004), четыре диплома фестивалей СМИ «Вся Россия». По итогам Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» в 2005 году «Заря Кубани» вышла победителем и награждена дипломом «За активное участие в освещении проблем экономического развития России и поддержке отечественного предпринимательства». В 2009 году мы победили в конкурсе «Семья – душа России», став первыми из более семисот участников из 65 регионов страны. В 2010 году во втором национальном конкурсе «Информационное партнерство: Власть — Общество — СМИ» «Заря Кубани» заняла второе место в номинации «Обратная связь». В 2011 году коллектив редакции стал обладателем «Золотого пера Кубани» в номинации «О молодых и для молодых». Три призовых места завоевала «Заря Кубани» в 2011 году в региональном этапе Всероссийского конкурса «Патриот России». Значительное достижение — памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские игры 2014 года в г. Сочи» и Грамота Президента России В.В.Путина к награде. В 2016 году копилку успехов пополнили вторая премия в ЮФО по итогам Всероссийского конкурса, посвященного сельскохозяйственной переписи, и третье место во Всероссийском конкурсе информационно-просветительских проектов по сельской тематике. В 2016, 2017 и 2019 годах «Заря Кубани» в числе других российских изданий была награждена знаком отличия «Золотой фонд прессы». В апреле 2019 года пришла новость о том, что и главный редактор газеты «Заря Кубани» Владимир Дейнега признан победителем всероссийского конкурса «Главный редактор 2018 года», организованного медиагруппой «Журналист» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

— Как вы познакомились с журналом?

— ЖУРНАЛИСТ я впервые взял в руки в 1982 году, кода пришел работать в редакцию. Именно из него почерпнул первые уроки мастерства от ведущих журналистов тех лет: первого декана и президента факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Ясена Николаевича Засурского, советского, а затем и российского журналиста-международника Мэлора Стуруа, выдающегося журналиста «Комсомольской правды» Василия Пескова и многих других. Я как губка впитывал новые знания, погружаясь в профессию журналиста. Это было интересно, «вкусно», и очень помогало в работе начинающего корреспондента.

— Что для вас самое ценное в Клубе Журналиста?

— Самое ценное — это, безусловно, неформальное общение с коллегами, обмен мнениями, передовым опытом, обсуждение злободневных тем практически в режиме онлайн.

— Какие открытия вы сделали для себя, участвуя в вебинарах Клуба?

— Ежемесячные вебинары, которые организует клуб, — это прекрасная возможность получить новые знания дистанционно, без отрыва от производства, и практически в этот же день начать реализацию новых интересных идей и проектов. Познавательными и полезными для меня и творческих сотрудников нашей редакции были мастер-классы таких спикеров, как Светлана Кузеванова, Сергей Мешавкин, Александр Литвинов, Камилла Нигматуллина, Глеб Федоров. Стал поводом для размышлений вебинар Олега Шевцова «Как заинтересовать аудиторию. Эффективный опыт».