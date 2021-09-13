Декана факультета журналистики МГУ Елену Вартанову наградили премией Засурского

Первым лауреатом учрежденной Союзом журналистов России премии имени президента журфака МГУ Ясена Засурского стала декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, сообщили ТАСС в пресс-службе факультета.

Награждение состоялось в рамках юбилейного XXV Форума современной журналистики «Вся Россия — 2021», который проходит в эти дни в Сочи. «Первым лауреатом вновь учрежденной премии стала достойная ученица Ясена Николаевича, продолжатель дела учителя, декан факультета журналистики МГУ, доктор филологических наук, академик РАО Елена Леонидовна Вартанова», — сообщили на факультете.

Вартанова отметила, что благодарна Союзу журналистов, который поддержал идею создания премии Засурского.

«Ясен Николаевич остался с нами во всех делах: факультет, кафедра, наука. Я благодарна Союзу журналистов, который поддержал идею создания премии Засурского. Факультет журналистики, который был главным местом не просто творчества и работы Ясена Николаевича, но и жизни - мы приступаем к систематизации материалов, которые остались в его кабинете, где будет создан музей», — сказала Вартанова.

Союз журналистов России в августе этого года выступил с инициативой присуждения премии имени Засурского «За воспитание журналистских кадров». Она вручается деканам и преподавателям факультетов журналистики со всей страны.