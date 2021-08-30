Деловой форум в Москве. 23-24 сентября

Приглашаем принять участие в работе Делового форума «Качественная пресса и перспективы ее развития», который пройдет 23-24 сентября в Москве.

23 сентября — ежегодный деловой форум СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития».

24 сентября — конференция «Цифровая трансформация региональных медиа».

В программе мероприятий:

• выступление российских и зарубежных медиаэкспертов и практиков;

• обучение профессионалами использования современных технологий;

• презентация успешных бизнес-кейсов.

На Деловом форуме состоится вручение Знака отличия «Золотой фонд прессы-2021», награждение победителей конкурсов Главный редактор года, Голос Парламента, Золотой Лотос, Хрустальная матрешка, Маленький принц, Лучший дизайн СМИ, Лучшие авторы журнала «Журналист».

На форуме и конференции мы обсудим проблемы печатной и цифровой индустрий, потенциал и направления развития российских СМИ, обменяемся успешным опытом по созданию качественного контента. Эксперты расскажут, как новые технологии влияют на медийный рынок, и дадут практические советы, как выбрать стратегию для своего издания, эффективно работать с современной аудиторией и многое другое.

Заявки на участие принимаются до 17 сентября.

Заявки принимаются по почте: zolfondpress@mail.ru.

Форма заявки.

Подробности:

Организаторы: редакция журнала «Журналист», дирекция «Золотого фонда прессы» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Место проведения: г. Москва, Конгресс-центр отеля «Гамма-Дельта-Измайлово» (Измайловское шоссе, д. 71, корп.4 Г-Д).

Стоимость участия (проезд и проживание не входят):

• Деловой форум (23 сентября) — 3 500,00 руб.

• конференция (24 сентября) — 4 800,00 руб.

• деловой форум + конференция (2 дня) — 7 100,00 руб.

ВНИМАНИЕ!

• участники проекта «Золотой фонд прессы-2021» один представитель от редакции участвует в форуме БЕСПЛАТНО, в Конференции — с 50% скидкой.

• Если Редакция подает заявку и участвует в проекте нового сезона — соискание Знака отличия — 2022, один представитель от редакции сможет участвовать в работе Форума и Конференции БЕСПЛАТНО.

• для VIP-членов Клуба Журналиста — скидка на участие 50%.

Вы можете задать свои вопросы по e-mail: zolfondpress@mail.ru, тел 8 (499) 152 34 73, (910) 474 10 04.