Стартовала прямая трансляция Делового форума «Качественная пресса и перспективы ее развития»

Началась прямая трансляция Делового форума «Качественная пресса и перспективы ее развития», который проходит в Москве.



Открыла мероприятие главный редактор журнала «Журналист» Любовь Петрова:

Если говорить о проблемах, то, по сути, они остаются, к сожалению, прежними: идет падение тиражей. По данным «Почты России», во втором полугодии 21-го года плотность подписки на 1000 человек снизилась на 12%, а тиражи — на 11%, по сравнению с 2020 годом.

Серьезной конкуренцией стала Сеть, и издания зачастую проигрывают эту борьбу. И проигрывают они, потому что не у всех газет контент соответствует тому качеству, которое хотели бы видеть их читатели. Зачастую это банальный контент со скучными заголовками, слабым визуальным рядом.

Нерадужная обстановка для печатной прессы и на рекламном рынке, потому что падение рекламы, по сравнению. Со всеми другими сегментами рынка у печатной прессы составило 8%.

Все эти факторы не могли не сказаться на финансовом состоянии редакций. Если бы не господдержка, многим изданиям пришлось бы очень и очень тяжело. Многие выжили именно благодаря государственной поддержке.