Стартовала прямая трансляция Делового форума «Качественная пресса и перспективы ее развития»

Началась прямая трансляция Делового форума «Качественная пресса и перспективы ее развития», который проходит в Москве.
Открыла мероприятие главный редактор журнала «Журналист» Любовь Петрова:
Если говорить о проблемах, то, по сути, они остаются, к сожалению, прежними: идет падение тиражей. По данным «Почты России», во втором полугодии 21-го года плотность подписки на 1000 человек снизилась на 12%, а тиражи — на 11%, по сравнению с 2020 годом.
Серьезной конкуренцией стала Сеть, и издания зачастую проигрывают эту борьбу. И проигрывают они, потому что не у всех газет контент соответствует тому качеству, которое хотели бы видеть их читатели. Зачастую это банальный контент со скучными заголовками, слабым визуальным рядом.
Нерадужная обстановка для печатной прессы и на рекламном рынке, потому что падение рекламы, по сравнению. Со всеми другими сегментами рынка у печатной прессы составило 8%.
Все эти факторы не могли не сказаться на финансовом состоянии редакций. Если бы не господдержка, многим изданиям пришлось бы очень и очень тяжело. Многие выжили именно благодаря государственной поддержке.
На мероприятии обсудим проблемы печатной и цифровой индустрий, потенциал и направления развития российских СМИ, обменяемся успешным опытом по созданию качественного контента. Эксперты расскажут, как новые технологии влияют на медийный рынок, и дадут практические советы, как выбрать стратегию для своего издания, эффективно работать с современной аудиторией и многое другое.
Посмотреть программу можно здесь.