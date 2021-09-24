Стартовала прямая трансляция конференции «Цифровая трансформация региональных медиа»

Стартовала трансляция конференции «Цифровая трансформация региональных медиа», которая проходит сегодня в Москве.

В программе:

• открытое интервью Камиллы Нигматуллиной с автором телеграм-канала Mesta.me, медиаменеджером и медиаэкспертом Александром Жировым;

• главные редактора крупных региональных изданий поделятся опытом, как они пережили пандемию, создавали успешные медиапроекты и привлекали региональную аудиторию;

• завершит конференцию открытая дискуссия «Где деньги для медиа после пандемии»/

Посмотреть программу можно здесь.