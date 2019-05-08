Как в латвийском DELFI привлекают молодежную аудиторию

В латвийском издании DELFI поняли, что ключ к расширению аудитории в будущем — начать говорить с молодежью сейчас.
В середине марта АНРИ-Медиа пригласили меня и коллег в Ригу — познакомиться с самым известным медиабрендом Латвии, изданием DELFI.
Что такое DELFI
DELFI — самое влиятельное новостное медиа Латвии, в этом году оно отпразднует 20-летие со дня основания.
По данным исследований финансовых показателей 75 латвийских СМИ, DELFI уступают только издательскому дому Eva и занимают второе место с годовым оборотом около 4 млн евро. Чистую прибыль директор DELFI Константин Кузиков не раскрыл.
Помимо Латвии, DELFI работают на Эстонию, Литву, Польшу и пишут на двух языках: русском и латышском. Кроме основного новостного сайта, DELFI развивают около десятка тематических медиа, размещенных на подсайтах. Это проекты о различных хобби, например, кулинарные онлайн-журналы с рецептами.
В структуру медиа также входит собственный фонд, из которого финансируются некоммерческие проекты — например, дебаты перед выборами, собравшие почти миллион зрителей. Доска частных объявлений «Открой шкафчик» приносит изданию около 1000 евро в месяц.
Издание зарабатывает на рекламных баннерах (десктоп и мобильных), программатик-рекламе, спецпроектах и нативных статьях. Раньше в DELFI пытались запускать разные виды бизнеса, не связанного с медиа, — например, систему бронирования времени в салонах красоты. Ощутимого дохода эти попытки не принесли.
Знания, полученные в электронной коммерции, нужно использовать для продажи собственного контента, а не для того, чтобы запускать проекты, в которых не разбираешься, считает Константин Кузиков.
КАК РАБОТАЮТ И ЧЕМ ВДОХНОВЛЯЮТСЯ
В штате у издания 87 человек, которые занимаются контентом: 26 в латышской редакции, 13 в русской, 12 человек в редакции журналов. Соцсетями занимаются три человека. У каждой редакции свой главный редактор.
Большинство журналистов работают на удаленке, но в редакции за ними закреплены рабочие места. Рабочие вопросы обсуждают в мессенджере Slack, заметки и статьи пишут и редактируют в Google Docs.
В DELFI считают, что журналист должен быть многозадачным и разносторонним: уметь писать и короткие истории, и лонгриды, и подкасты. Также от журналиста ждут, что он всегда будет готов «сменить любимые тапочки» — то есть писать не только о том, в чем разбирается, но и пробовать новые темы.
Но от журналистов не только требуют большего, им еще и дают реализовать творческие амбиции. Например, при разработке нативных проектов в первую очередь учитывают мнение журналиста, ищут того, кого зацепит тема или идея. Если не удалось заинтересовать спецпроектом никого в редакции, то в DELFI скорее откажутся от идеи или даже от клиента.
«Журналист работает на продукт, ему важно, чтобы получившийся текст хотелось показывать всем и добавлять в портфолио. Поэтому любыми спецпроектами мы сначала стремимся заинтересовать журналистов, а уже потом рекламодателя», — говорит Кузиков.
Руководство DELFI понимает, как сильно влияет внешний имидж на сговорчивость партнеров и на вдохновение сотрудников, поэтому сменили офис на современный, оборудованный всем необходимым. Такой офис не стыдно засветить в личном Instagram, а для молодых авторов и гостей, приходящих в редакцию, это важно.
В новом офисе DELFI построили телестудию для прямых эфиров на YouTube, но пока пишущие журналисты не рвутся в телеведущие.
ЧТО DELFI СОВЕТУЕТ РЕГИОНАЛЬНЫМ ИЗДАТЕЛЯМ В РОССИИ?
ПРИВЛЕКАЙТЕ МОЛОДУЮ АУДИТОРИЮ
За молодой аудиторией — той, которой сейчас меньше 20 лет, — будущее. Они много покупают, готовы переплатить за бренд, они родились в digital и никуда из него не уйдут, поэтому очень интересуют рекламодателей. Они читают лонгриды и новости, интересуются событиями в своем регионе. Вопреки мифу, они живут не только в соцсетях: проводят много времени и на сайтах, комментируют новости, делятся ими с родными и друзьями, считают в DELFI. Что для молодежи нужно, по мнению редакции?
• Сайт, которым удобно пользоваться с мобильника и компьютера. Если у вас еще нет адаптивной версии, нужно ее сделать.
• UX и UI (удобство пользователя и интерфейса) — ваши лучшие друзья. Не пожалейте денег на переделку сайта под современные стандарты.
• Статьи с наглядным и красивым визуалом. Сплошное полотно текста не интересно молодежи, добавляйте в статьи инфографику, иллюстрации, гифки.
• Нескучные соцсети. Пробуйте новые форматы — IGTV (телевидение внутри Instagram), текстовые трансляции, прямые эфиры, сторис.
НАНИМАЙТЕ НА СОЦСЕТИ КОМПЕТЕНТНЫХ БЛОГЕРОВ, А НЕ ЖУРНАЛИСТОВ
В DELFI уверены, что хорошим СММ-специалистом для медиа будет только человек, который сам живет в соцсетях, — например, ведет популярный Instagram, Telegram-канал, паблик «ВКонтакте», раскрученную группу в «Одноклассниках». В латышской редакции работают блогер из YouTube, который отвечает за прямые трансляции, и популярный блогер из Twitter.
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАГОНЯТЬ ВСЕХ В ОФИС
Современные инструменты вроде Slack, Trello и Google Docs позволяют журналистам, которые пишут лонгриды, находиться вне офиса и контактировать с главным редактором по своим задачам. Им комфортно, а вы экономите на рабочих местах. Собираться на планерки можно в редакции, но большинство задач спокойно решаются и онлайн.
ДАТЬ БОЛЬШЕ СВОБОДЫ СММ-СПЕЦИАЛИСТУ
Контент в соцсетях у российских изданий зачастую слишком серьезный, написан канцелярским языком. Имидж «серьезного городского СМИ» не пострадает, если вы начнете:
• вместо текстовых подводок к ссылкам использовать картинки и видео (особенно хорошо это работает в Instagram и Facebook);
• публиковать что-то заведомо виральное, но не про политику — например, спортивные победы в регионе, красивые виды и фотографии с квадрокоптера;
• пробовать незнакомые форматы: опросы, видеотрансляции и блоги внутри платформы (такая платформа есть в «Одноклассниках», «ВКонтакте» позволяет вести прямой эфир), прямые рассылки сообщений «ВКонтакте»;
• писать по-человечески — это сложнее, чем кажется, но расшариваемость и читабельность контента от этого всегда выигрывает;
• шутить, создавая сатиру через иллюстрации или подводки к ссылкам.
Все перечисленное в DELFI опробовали на себе, и это помогло их сообществам в соцсетях вырасти и увеличить охват, подписчики стали чаще оставлять комментарии и лайкать — а значит, их новости в соцсетях видят еще больше людей.