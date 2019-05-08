Как в латвийском DELFI привлекают молодежную аудиторию

Издание зарабатывает на рекламных баннерах (десктоп и мобильных), программатик-рекламе, спецпроектах и нативных статьях. Раньше в DELFI пытались запускать разные виды бизнеса, не связанного с медиа, — например, систему бронирования времени в салонах красоты. Ощутимого дохода эти попытки не принесли.

Знания, полученные в электронной коммерции, нужно использовать для продажи собственного контента, а не для того, чтобы запускать проекты, в которых не разбираешься, считает Константин Кузиков.

КАК РАБОТАЮТ И ЧЕМ ВДОХНОВЛЯЮТСЯ

В штате у издания 87 человек, которые занимаются контентом: 26 в латышской редакции, 13 в русской, 12 человек в редакции журналов. Соцсетями занимаются три человека. У каждой редакции свой главный редактор.

Большинство журналистов работают на удаленке, но в редакции за ними закреплены рабочие места. Рабочие вопросы обсуждают в мессенджере Slack, заметки и статьи пишут и редактируют в Google Docs.

В DELFI считают, что журналист должен быть многозадачным и разносторонним: уметь писать и короткие истории, и лонгриды, и подкасты. Также от журналиста ждут, что он всегда будет готов «сменить любимые тапочки» — то есть писать не только о том, в чем разбирается, но и пробовать новые темы.

Но от журналистов не только требуют большего, им еще и дают реализовать творческие амбиции. Например, при разработке нативных проектов в первую очередь учитывают мнение журналиста, ищут того, кого зацепит тема или идея. Если не удалось заинтересовать спецпроектом никого в редакции, то в DELFI скорее откажутся от идеи или даже от клиента.

«Журналист работает на продукт, ему важно, чтобы получившийся текст хотелось показывать всем и добавлять в портфолио. Поэтому любыми спецпроектами мы сначала стремимся заинтересовать журналистов, а уже потом рекламодателя», — говорит Кузиков.

Руководство DELFI понимает, как сильно влияет внешний имидж на сговорчивость партнеров и на вдохновение сотрудников, поэтому сменили офис на современный, оборудованный всем необходимым. Такой офис не стыдно засветить в личном Instagram, а для молодых авторов и гостей, приходящих в редакцию, это важно.

В новом офисе DELFI построили телестудию для прямых эфиров на YouTube, но пока пишущие журналисты не рвутся в телеведущие.

ЧТО DELFI СОВЕТУЕТ РЕГИОНАЛЬНЫМ ИЗДАТЕЛЯМ В РОССИИ?