Дело о задержании Голунова передано в прокуратуру

Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении пятрых бывших московских полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, передано в прокуратуру. Обвиняемые закончили изучать материалы. Об этом сообщил СМИ адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин, представляющий интересы спецкора «Медузы».

Если в прокуратуре согласятся с выводами следствия и утвердят обвинительное заключение, дело будет направлено для рассмотрения в суд.

Следствие по делу было завершено в августе этого года. Обвинение по трем статьям - в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере, а также по статье о совершении указанных преступлений организованной группой предъявлено пятерым бывшим сотрудникам УВД по Западному административному округу Москвы. Один из них остается под домашним арестом, четверо – в СИЗО. У всех мера пресечения по решению суда действует до 7 декабря.

Адвокат Ивана Голунова отметил, что в деле три засекреченных тома, кроме того, материалы в отношении предполагаемых заказчиков задержания журналиста выделены в отдельное производство.