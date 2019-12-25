Дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой об оправдании терроризма вернули на доследование

Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма (статья 205.2 УК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Татьяну Мартынову.

По словам Мартыновой, по делу могут назначить дополнительную экспертизу.

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В ноябре 2018 года Светлана Прокопьева посвятила свою программу «Минутка просветления» на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» Михаилу Жлобицкому, который подорвал себя в архангельском ФСБ. Журналистка размышляла о причинах поступка.

В феврале 2019 года СК возбудил в отношении Прокопьевой уголовное дело об оправдании терроризма. У нее дома и в редакции прошли обыски. В сентябре Прокопьевой предъявили обвинение. Она находится под подпиской о невыезде.

Как писал РБК, в основу обвинения легла экспертиза лингвистов и психологов, которые посчитали оправданием терроризма то, что журналистка связала причину теракта с несоблюдением властями «законных прав и свобод граждан» и действиями правоохранительных органов.

В феврале мировой суд оштрафовал «Эхо Москвы в Пскове» и «Псковскую ленту новостей», которая опубликовала расшифровку эфира, на 150 и 200 тысяч рублей.