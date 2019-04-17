Деловой форум в Москве. 18-19 апреля 2019

IX ежегодный Деловой форум ЖУРНАЛИСТА состоится 18-19 апреля. Присоединяйтесь к обсуждению актуальных проблем отрасли!

Мероприятие пройдет в конгресс-центре отеля «Гамма-Дельта-Измайлово, конференц-зале «Москва1» (Измайловское шоссе, д. 71, корп.4 Г-Д). О том, как добраться до гостиницы Измайловская, читайте тут.

Программа мероприятия:

18 апреля

ДЕЛОВОЙ ФОРУМ СМИ

«Качественная пресса и перспективы её развития»

9.30 — Начало регистрации. Вручение Знака отличия «Золотой фонд прессы-2019»

10.00–12.30 Открытие форума. Тренды в новых и традиционных медиа в 2019 году. Любовь Петрова, главный редактор журнала «Журналист»

Приветствие участников Делового форума

Лилия Гумерова, председатель Оргкомитета «Золотого фонда прессы», первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре

Светлана Дзюбинская, заместитель начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ

Региональная пресса: итоги экспертизы в рамках проекта «Золотой фонд прессы».

Ольга Алевизаки, заместитель декана факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова

Марина Князева, старший научный сотрудник Проблемной НИЛ комплексного изучения актуальных проблем журналистики, к.ф.н, МГУ им М.В.Ломоносова

Информативность оформления газет. Как помочь читателю узнать больше прочитанного. Сергей Мешавкин, эксперт, ведущий рубрики «Школа дизайна» (Медиагруппа «Феномен», г. Санкт-Петербург)

Машина времени: анализ сайтов региональных газет. Камилла Нигматуллина, зав. кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ (г. Санкт-Петербург), редактор журнала «Журналист»

12.30–13.00 – Кофе-брейк

13.00–15.00

Национальный проект «Демография» - акценты в информационном освещении. Софья Малявина, заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой; Мария Исянова, советник Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

Расширение мультимедийного производства в региональных и муниципальных изданиях при взаимодействии с Пресс-службой Совета Федерации. Эльвира Колчкова, советник отдела взаимодействия со СМИ и по связям с общественностью Пресс-службы СФ

Проекты «Российской газеты» для региональных СМИ. Евгений Абов, заместитель генерального директора ЗАО «Издательство «Российская газета»

Редакционные и рекламные спецпроекты для газет: аудитория, деньги, репутация. Иван Печищев, Пермский государственный национальный исследовательский университет

Как заинтересовать аудиторию. Переупаковка контента. Эффективный опыт. Олег Шевцов, генеральный директор ИД «Мир Белогорья» (г. Белгород)

Как научиться продавать цифровую подписку и зарабатывать на качественной журналистике. Юрий Таранцов, генеральный директор ИД «Свободная пресса» (г. Воронеж)

15.00–15.30 — Кофе-брейк

15.30–17.00

Актуальные вопросы применения закона о рекламе. Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ (г. Воронеж)

17.00 — Награждение победителей конкурсов Главный редактор года, Голос Парламента, Золотой Лотос, Хрустальная матрешка, Маленький принц, Лучший дизайн СМИ, Лучшее корпоративное издание, Лучшие авторы журнала «Журналист».

По окончании церемонии неформальное общение с бокалом шампанского

19 апреля

ВОРКШОП-СЕССИЯ

«ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ DIGITAL-РЕСУРСОВ, ВОЗМОЖНОСТИ ИХ МОНЕТИЗАЦИИ»

10.00–12.00

В поисках утраченных денег. Что и как сегодня продавать СМИ.

ведущий: Юрий Пургин, генеральный директор ИД «Алтапресс» (г. Барнаул)

Медиа в соцсетях и мессенджерах: ошибки-2019

ведущий: Александр Литвинов, руководитель медиапроекта «Планёрка»

• Стоит ли медиа гнаться за всеми социальными сетями сразу или лучше сосредоточиться на чём-то конкретном?

• Трафик на сайт или создание нового контента в соцсетях? Что приоритетнее для СМИ?

• Работа с фото и видеоконтентом на платформах

• Кликабельность и кликбейт в соцсетях: опасности для СМИ

12.00–12.30 — Кофе-брейк

12.30–14.00

Fake news и как они искажают информационное поле.

ведущий: Игорь Диденко, вице-президент Национальной Ассоциации издателей, член Международного союза экономистов

Создание муниципального холдинга: цели и задачи. Эффективность, господдержка. Спикер уточняется.

Медиахолдинг: преимущества и проблемы. Что приобрели и что потеряли башкирские журналисты. Венера Хакимова, генеральный директор ИД «Республика Башкортостан»

14.00–14.30 — Кофе-брейк

14.30–16.30

Муниципальная пресса: мотивация, монетизация. Елена Шитикова, исполнительный директор Союза издателей «ГИПП»

Качество контента муниципальной прессы и выполнение информационных задач. Сергей Давыдов, ректор Академии Медиаиндустрии

Систематизированный подход к распространению контента: создание альтернативной системы распространения в структуре медиахолдинга. Спикер уточняется.