Как освещать национальный проект «Демография»: идеи для СМИ

Рассказывает София Малявина, заместитель руководителя секретариата заместителя председателя Правительства РФ Т. А. Голиковой
«Демография» — один из ключевых нацпроектов в России на период с 2019 по 2024 год, в рамках которого предстоит реализовать пять федеральных проектов. София Малявина рассказывает об особенностях коммуникационного сопровождения двух из них — «Старшее поколение» и «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Старость в России обычно воспринимается как время «дожития», как серьезное испытание безденежьем, одиночеством и болезнями. У такого восприятия старости, к сожалению, есть и объективные основания, но за последние десятилетия в мире многое изменилось. Мы стали жить дольше, и у среднестатистического человека появился совершенно новый этап жизни, который можно провести полноценно и с удовольствием.
Стареть с удовольствием возможно лишь при определенных условиях. Речь идет далеко не только о материальной стороне вопроса. В первую очередь важно изменить отношение общества к старению и к пожилым людям, научиться принимать возраст как неизбежный, но вполне совместимый с нормальной жизнью факт. Поэтому с помощью средств массовой информации мы должны:
1. Поменять отношение общества к старости и людям старшего возраста, донести до общества потенциал пожилых людей;
2. Объяснить важность формирования индивидуальной жизненной стратегии, позволяющей чувствовать себя комфортно и уверенно в старшем возрасте;
3. Показать на конкретных примерах, что старший возраст — это полноценный этап жизни человека, имеющий свои преимущества;
4. Рассказать о деятельности государства и некоммерческих организаций в сфере поддержки людей старшего возраста.
Любое СМИ может находить героев публикаций у себя в области, городе или районе. Так, мы знаем массу примеров, когда люди старшего поколения организуют свое дело при помощи тех же центров занятости. И нужно показывать эти примеры, чтобы другие люди получили новые ориентиры и поддержку в жизни.
Целевая аудитория информационной кампании в поддержку данного федерального проекта — это граждане России среднего и старшего возраста. Что совпадает с читательской аудиторией региональной прессы.
Однако важно подчеркнуть, что ключевая возрастная группа здесь — люди среднего возраста. Большинство из них имеют близких пенсионного возраста и с тревогой задумываются о собственных годах. При этом не имеют представления о том, как правильно подготовиться к старости. К этой категории относятся и работодатели, которым будет полезно избавиться от стереотипов о работниках предпенсионного возраста, узнать о возможностях переподготовки таких кадров и т. д.
Кроме того, аудитории старшего возраста будет интересна информация о различных аспектах жизни пожилых людей, сохраняющих социальную и физическую активность.
ДО 60 И СТАРШЕ ТЕМЫ ПУБЛИКАЦИЙ МОГУТ ЗВУЧАТЬ ТАК:
• Стереотипы о старении и старости. Борьба с предрассудками.
• Индивидуальные стратегии на старший возраст. Когда начинать к нему готовиться.
• В каком возрасте наступает старость? Кто такие старики?
• Источники доходов пенсионеров и планирование личного бюджета. Финансовая грамотность.
• Старший возраст и одиночество.
• Образовательные программы и профессиональная подготовка в среднем и старшем возрасте.
• Доступный стиль. Индустрия моды для людей старшего возраста. Руководство по стилю.
• Трудовые права и перспективы: как оставаться востребованным на рынке труда в старшем возрасте.
• Государственные и коммерческие услуги для людей старшего возраста.
• Возраст открытий: скрытые возможности старшего возраста.
• Общественная активность как источник молодости.
• Романтические отношения в старшем возрасте. Избавиться от комплексов и предрассудков.
• Что мешает разным поколениям понимать друг друга? Поиск общего.
• Digital-мир. Как современные технологии продлевают социальную активность пожилых людей? Как осваивать новые технологии людям старшего возраста?
• Ресурсы организма: как избежать преждевременного старения. Профилактика физических и ментальных нарушений.
• Время познавать мир: возможности для путешествий по России и миру. Так ли это дорого?
• Потеря трудоспособности. Как найти силы жить дальше? Борьба с депрессией.
Вместе мы можем добиться мощнейшего социального эффекта: помочь трансформировать восприятие старости в обществе и преодолеть ментальные барьеры между поколениями — вовлечь людей среднего возраста в помощь пожилым родственникам и знакомым. А самое важное заключается в том, что люди старшего возраста должны получить перспективу и новое качество жизни. И в наших силах подробно рассказать им об имеющихся для этого возможностях.
ПРОЕКТ «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ»
Россия находится в общемировом тренде старения населения. Ситуацию усугубляет демографический спад, связанный с тем, что сегодня у многих молодых людей в приоритете — карьерные достижения и личностное развитие. Они не стремятся создавать семьи или не решаются на рождение двух или более детей. То есть поведение социальных групп, обладающих наибольшим потенциалом с точки зрения демографического вклада, тяготеет к формам самореализации.
Правительство РФ разработало ряд мер финансовой поддержки семьи при рождении детей. И население должно быть проинформировано, кто именно может на эти финансовые средства претендовать и как их можно получить. При этом очень важно, чтобы СМИ не только рассказывали о финансовой господдержке, но и говорили о семье, о детях как о фундаменте счастливой жизни.
Цель данного федерального проекта — популяризация семейных ценностей, формирование позитивного отношения молодежи к созданию семьи, рождению и воспитанию детей. Его приоритетными целевыми группами являются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет и семейные пары, у которых нет детей или только один ребенок.
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Возможные темы для публикаций:
• Истории молодых родителей, которые после рождения детей добились успехов в предпринимательстве или некоммерческой сфере (в личной жизни).
• Советы и лайфхаки для родителей о формах совместного досуга с детьми: как путешествовать, как ходить в походы, как отдыхать, как вести здоровый образ жизни, как питаться, как учиться, как с интересом и пользой проводить время вместе и т. д.
• Материалы о компаниях, которые реализуют меры поддержки в отношении сотрудников, которые воспитывают несовершеннолетних детей (в каждом регионе таких компаний много, и местные СМИ должны о них знать).
• Истории женщин с детьми, прошедших переобучение и повышение квалификации в рамках нацпроекта «Демография». Это направление стартует со следующего года, но уже сегодня стоит давать ориентиры женщинам, как найти поддержку (в том числе у государства) и как повысить свой профессиональный уровень.
• Истории улучшения качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе после их усыновления в приемные семьи.
• Обсуждение возможностей экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в борьбе с бесплодием: сюжеты с врачами, родителями и детьми, рожденными благодаря процедуре.
• Позитивные истории молодых мам, принявших решение сохранить ребенка при незапланированной беременности (профилактика абортов среди молодежи — акцент на сохранение жизни). У нас во всех регионах будут открываться центры поддержки таких женщин, куда им можно будет обратиться, чтобы получить от государства юридическую и финансовую помощь. Важно, чтобы СМИ поддерживали развитие таких центров и рассказывали о них.
• Истории изменения убеждений людей, ранее придерживающихся мировоззрения childfree.
• Рейтинги образовательных и оздоровительных программ для детей.
• Редакционные конкурсы для молодых семейных пар с несколькими детьми.
Это только небольшой перечень тем. Каждое СМИ может легко его расширить и адаптировать под свою локальную аудиторию. Главное, нужно понимать: ключ к демографическому процветанию — побуждение граждан к рождению детей.
Материалы к информационной кампании по национальному проекту «Демография»:
• федеральный проект «Старшее поколение;
• Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
• Презентация Национальный проект «Демография» — акценты в информационном освещении
ЖУРНАЛИСТ проводит конкурс журналистских работ на лучшее освещение национального проекта «Демография».
Цель конкурса – привлечь внимание журналистов к освещению национального проекта «Демография», популяризовать опыт редакций и качественных журналистских материалов по данной теме.
Организатор и партнеры конкурса: журнал ЖУРНАЛИСТ при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В конкурсе будут определены победители (I, II и III место) в трех номинациях:
• федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»,
• федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»,
• федеральный проект «Старшее поколение».
Для участия в конкурсе нужно отправить заявку с пометкой «Конкурс» на jrnlst@info.ru со следующими данными:
• Ф.И.О., дата рождения, место работы и должность, номер телефона и адрес электронной почты конкурсанта;
• информация о СМИ, в котором прошла публикация (наименование СМИ, тематика, территория распространения);
• сведения о направляемых на конкурс материалах: название материала; дата выхода; ссылка на материал (при отсутствии ссылки на материал публикация прикладывается отдельным файлом в формате pdf).
• Участник может прислать на конкурс не более двух работ.
Материалы на конкурс принимаются до 1 октября 2019 года включительно.
Подведение итогов конкурса состоится в ноябре 2019 года на отраслевой конференции с участием общественных организаций и представителей органов государственной власти.
Положение о Конкурсе — здесь.