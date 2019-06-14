Национальные проекты

Как освещать национальный проект «Демография»: идеи для СМИ

Рассказывает София Малявина, заместитель руководителя секретариата заместителя председателя Правительства РФ Т. А. Голиковой

 «Демография» — один из ключевых нацпроектов в России на период с 2019 по 2024 год, в рамках которого предстоит реализовать пять федеральных проектов. София Малявина рассказывает об особенностях коммуникационного сопровождения двух из них — «Старшее поколение» и «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

 

ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Старость в России обычно воспринимается как время «дожития», как серьезное испытание безденежьем, одиночеством и болезнями. У такого восприятия старости, к сожалению, есть и объективные основания, но за последние десятилетия в мире многое изменилось. Мы стали жить дольше, и у среднестатистического человека появился совершенно новый этап жизни, который можно провести полноценно и с удовольствием.

Стареть с удовольствием возможно лишь при определенных условиях. Речь идет далеко не только о материальной стороне вопроса. В первую очередь важно изменить отношение общества к старению и к пожилым людям, научиться принимать возраст как неизбежный, но вполне совместимый с нормальной жизнью факт. Поэтому с помощью средств массовой информации мы должны:

1.   Поменять отношение общества к старости и людям старшего возраста, донести до общества потенциал пожилых людей;

2.   Объяснить важность формирования индивидуальной жизненной стратегии, позволяющей чувствовать себя комфортно и уверенно в старшем возрасте;

3.   Показать на конкретных примерах, что старший возраст — это полноценный этап жизни человека, имеющий свои преимущества;

4.   Рассказать о деятельности государства и некоммерческих организаций в сфере поддержки людей старшего возраста.

Любое СМИ может находить героев публикаций у себя в области, городе или районе. Так, мы знаем массу примеров, когда люди старшего поколения организуют свое дело при помощи тех же центров занятости. И нужно показывать эти примеры, чтобы другие люди получили новые ориентиры и поддержку в жизни.

Целевая аудитория информационной кампании в поддержку данного федерального проекта — это граждане России среднего и старшего возраста. Что совпадает с читательской аудиторией региональной прессы. 

Георгий Дмитриевич Бельский, 84‑летний рационализатор, имеет несколько патентов на уникальные изобретения. Собрал электробайк по своим чертежам из запчастей, которые он заказал в интернете
Георгий Дмитриевич Бельский, 84‑летний рационализатор, имеет несколько патентов на уникальные изобретения. Собрал электробайк по своим чертежам из запчастей, которые он заказал в интернете

Однако важно подчеркнуть, что ключевая возрастная группа здесь — люди среднего возраста. Большинство из них имеют близких пенсионного возраста и с тревогой задумываются о собственных годах. При этом не имеют представления о том, как правильно подготовиться к старости. К этой категории относятся и работодатели, которым будет полезно избавиться от стереотипов о работниках предпенсионного возраста, узнать о возможностях переподготовки таких кадров и т. д.

ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ПЕРСПЕКТИВУ И НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. И В НАШИХ СИЛАХ ПОДРОБНО РАССКАЗАТЬ ИМ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ДЛЯ ЭТОГО ВОЗМОЖНОСТЯХ

Кроме того, аудитории старшего возраста будет интересна информация о различных аспектах жизни пожилых людей, сохраняющих социальную и физическую активность.

 

ДО 60 И СТАРШЕ ТЕМЫ ПУБЛИКАЦИЙ МОГУТ ЗВУЧАТЬ ТАК:

•   Стереотипы о старении и старости. Борьба с предрассудками.

•   Индивидуальные стратегии на старший возраст. Когда начинать к нему готовиться.

•   В каком возрасте наступает старость? Кто такие старики?

•   Источники доходов пенсионеров и планирование личного бюджета. Финансовая грамотность.

•   Старший возраст и одиночество.

•   Образовательные программы и профессиональная подготовка в среднем и старшем возрасте.

•   Доступный стиль. Индустрия моды для людей старшего возраста. Руководство по стилю.

•   Трудовые права и перспективы: как оставаться востребованным на рынке труда в старшем возрасте.

•   Государственные и коммерческие услуги для людей старшего возраста.

•   Возраст открытий: скрытые возможности старшего возраста.

•   Общественная активность как источник молодости.

•   Романтические отношения в старшем возрасте. Избавиться от комплексов и предрассудков.

•   Что мешает разным поколениям понимать друг друга? Поиск общего.

•   Digital-мир. Как современные технологии продлевают социальную активность пожилых людей? Как осваивать новые технологии людям старшего возраста?

•   Ресурсы организма: как избежать преждевременного старения. Профилактика физических и ментальных нарушений.

•   Время познавать мир: возможности для путешествий по России и миру. Так ли это дорого? 

•   Потеря трудоспособности. Как найти силы жить дальше? Борьба с депрессией.

Вместе мы можем добиться мощнейшего социального эффекта: помочь трансформировать восприятие старости в обществе и преодолеть ментальные барьеры между поколениями — вовлечь людей среднего возраста в помощь пожилым родственникам и знакомым. А самое важное заключается в том, что люди старшего возраста должны получить перспективу и новое качество жизни. И в наших силах подробно рассказать им об имеющихся для этого возможностях.

 

ПРОЕКТ «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ»

Россия находится в общемировом тренде старения населения. Ситуацию усугубляет демографический спад, связанный с тем, что сегодня у многих молодых людей в приоритете — карьерные достижения и личностное развитие. Они не стремятся создавать семьи или не решаются на рождение двух или более детей. То есть поведение социальных групп, обладающих наибольшим потенциалом с точки зрения демографического вклада, тяготеет к формам самореализации.

Правительство РФ разработало ряд мер финансовой поддержки семьи при рождении детей. И население должно быть проинформировано, кто именно может на эти финансовые средства претендовать и как их можно получить. При этом очень важно, чтобы СМИ не только рассказывали о финансовой господдержке, но и говорили о семье, о детях как о фундаменте счастливой жизни.

ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ СМИ НЕ ТОЛЬКО РАССКАЗЫВАЛИ О ФИНАНСОВОЙ ГОСПОДДЕРЖКЕ, НО И ГОВОРИЛИ О СЕМЬЕ, О ДЕТЯХ КАК О ФУНДАМЕНТЕ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

Цель данного федерального проекта — популяризация семейных ценностей, формирование позитивного отношения молодежи к созданию семьи, рождению и воспитанию детей. Его приоритетными целевыми группами являются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет и семейные пары, у которых нет детей или только один ребенок.

 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Возможные темы для публикаций:

•   Истории молодых родителей, которые после рождения детей добились успехов в предпринимательстве или некоммерческой сфере (в личной жизни).

•   Советы и лайфхаки для родителей о формах совместного досуга с детьми: как путешествовать, как ходить в походы, как отдыхать, как вести здоровый образ жизни, как питаться, как учиться, как с интересом и пользой проводить время вместе и т. д.

•   Материалы о компаниях, которые реализуют меры поддержки в отношении сотрудников, которые воспитывают несовершеннолетних детей (в каждом регионе таких компаний много, и местные СМИ должны о них знать).

•   Истории женщин с детьми, прошедших переобучение и повышение квалификации в рамках нацпроекта «Демография». Это направление стартует со следующего года, но уже сегодня стоит давать ориентиры женщинам, как найти поддержку (в том числе у государства) и как повысить свой профессиональный уровень.

•   Истории улучшения качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе после их усыновления в приемные семьи.

•   Обсуждение возможностей экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в борьбе с бесплодием: сюжеты с врачами, родителями и детьми, рожденными благодаря процедуре.

•   Позитивные истории молодых мам, принявших решение сохранить ребенка при незапланированной беременности (профилактика абортов среди молодежи — акцент на сохранение жизни). У нас во всех регионах будут открываться центры поддержки таких женщин, куда им можно будет обратиться, чтобы получить от государства юридическую и финансовую помощь. Важно, чтобы СМИ поддерживали развитие таких центров и рассказывали о них.

•   Истории изменения убеждений людей, ранее придерживающихся мировоззрения childfree.

•   Рейтинги образовательных и оздоровительных программ для детей.

•   Редакционные конкурсы для молодых семейных пар с несколькими детьми.

Это только небольшой перечень тем. Каждое СМИ может легко его расширить и адаптировать под свою локальную аудиторию. Главное, нужно понимать: ключ к демографическому процветанию — побуждение граждан к рождению детей. 
 

Справочные материалы

Материалы к информационной кампании по национальному проекту «Демография»:

•   федеральный проект «Старшее поколение;

•   Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

 

•   Презентация Национальный проект «Демография» — акценты в информационном освещении

Внимание, конкурс!

ЖУРНАЛИСТ проводит конкурс журналистских работ на лучшее освещение национального проекта «Демография».

Цель конкурса – привлечь внимание журналистов к освещению национального проекта «Демография», популяризовать опыт редакций и качественных журналистских материалов по данной теме.

Организатор и партнеры конкурса: журнал ЖУРНАЛИСТ при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

 

В конкурсе будут определены победители (I, II и III место) в трех номинациях:

•   федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»,

•   федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»,

•   федеральный проект «Старшее поколение».

 

Для участия в конкурсе нужно отправить заявку с пометкой «Конкурс» на jrnlst@info.ru со следующими данными:

•   Ф.И.О., дата рождения, место работы и должность, номер телефона и адрес электронной почты конкурсанта;

•   информация о СМИ, в котором прошла публикация (наименование СМИ, тематика, территория распространения);

•   сведения о направляемых на конкурс материалах: название материала; дата выхода; ссылка на материал (при отсутствии ссылки на материал публикация прикладывается отдельным файлом в формате pdf).

•   Участник может прислать на конкурс не более двух работ. 

 

Материалы на конкурс принимаются до 1 октября 2019 года включительно.

Подведение итогов конкурса состоится в ноябре 2019 года на отраслевой конференции с участием общественных организаций и представителей органов государственной власти.

 

Положение о Конкурсе — здесь.

Иллюстрация: shutterstock.com; фото: Алексей Коньков; Юлия Замятина
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