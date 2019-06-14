Как освещать национальный проект «Демография»: идеи для СМИ

Старость в России обычно воспринимается как время «дожития», как серьезное испытание безденежьем, одиночеством и болезнями. У такого восприятия старости, к сожалению, есть и объективные основания, но за последние десятилетия в мире многое изменилось. Мы стали жить дольше, и у среднестатистического человека появился совершенно новый этап жизни, который можно провести полноценно и с удовольствием.

Стареть с удовольствием возможно лишь при определенных условиях. Речь идет далеко не только о материальной стороне вопроса. В первую очередь важно изменить отношение общества к старению и к пожилым людям, научиться принимать возраст как неизбежный, но вполне совместимый с нормальной жизнью факт. Поэтому с помощью средств массовой информации мы должны:

1. Поменять отношение общества к старости и людям старшего возраста, донести до общества потенциал пожилых людей;

2. Объяснить важность формирования индивидуальной жизненной стратегии, позволяющей чувствовать себя комфортно и уверенно в старшем возрасте;

3. Показать на конкретных примерах, что старший возраст — это полноценный этап жизни человека, имеющий свои преимущества;

4. Рассказать о деятельности государства и некоммерческих организаций в сфере поддержки людей старшего возраста.

Любое СМИ может находить героев публикаций у себя в области, городе или районе. Так, мы знаем массу примеров, когда люди старшего поколения организуют свое дело при помощи тех же центров занятости. И нужно показывать эти примеры, чтобы другие люди получили новые ориентиры и поддержку в жизни.

Целевая аудитория информационной кампании в поддержку данного федерального проекта — это граждане России среднего и старшего возраста. Что совпадает с читательской аудиторией региональной прессы.