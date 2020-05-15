Демьян Кудрявцев рассказал о будущем «Ведомостей»

Совладелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев рассказал в интервью «Дождю», что он и другие инвесторы не могут больше вкладывать деньги в издание. Альтернативой продажи издания может быть только его банкротство и закрытие.

Сделка по состоянию на 14 мая до сих пор не закрыта, уточнил Кудрявцев. Месяц назад он предложил купить издание своему другу, миллиардеру Дмитрию Босову, который был не просто готов купить газету, но и поставить выбранного ими главного редактора. Однако, встретившись с редакцией, отказался от сделки.

Демьян Кудрявцев:

Коронавирус его убьет, если его не продать, потому что больше вкладывать в него мы не можем. Деньги кончились и, главное, кончилось желание моих партнеров рисковать на российской территории. Все-таки сегодня Россия с ее новой конституционной правкой и всем остальным — не вполне то, что Россия была пять лет назад.

О договоренности по продаже «Ведомостей» было объявлено в конце марта. Покупателями стали глава издательского дома «Версия» Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. Однако позднее Алексей Голубович отказался от покупки газеты. Затем Кудрявцев уверял, что сделка по продаже отложена из-за технических сложностей.