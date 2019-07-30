Кейс турецкого журналиста: солидарность имеет значение

Йенс Зигерт

журналист, руководитель проекта «Общественная дипломатия. ЕС и Россия»

Дениз — немец турецкого происхождения. Он родился в Германии и стал довольно известным журналистом благодаря остроумным и иногда даже резким высказываниям на разные темы. Он начинал работать журналистом в «левой» газете «Die Tageszeitung», которая в определенном смысле является инкубатором таких талантов. После Дениз стал корреспондентом газеты «Die Welt», принадлежащей немецкому издательскому концерну Axel Springer. Это одна из 5 главных общефедеральных газет Германии, я бы сказал, либерально-консервативного направления. Именно для этого издания Юджель поехал работать в Турцию.

Несколько лет он жил там беспрепятственно и писал о вещах, которые находятся под особым наблюдением, в том числе, о проблеме курдов. Например, он взял интервью у основателя Рабочей партии Курдистана Абдулли Оджалана, который там считается государственным врагом номер один. При этом курдский язык частично запрещен, одним словом, сложная ситуация. Эта проблема есть не только в Турции, также в Ираке, Сирии, где живет курдское меньшинство.

В 2017 году Дениза Юджеля объявили в розыск с обвинением в поддержке терроризма. Он сначала спрятался, но потом сам явился в полицейский участок, и его заключили под стражу. Тогда адвокаты пытались доказать, что обвинение неправомерно: его статьи вышли на немецком в Германии, а в обвинении значились высказывания, переведенные на турецкий язык. Адвокаты доказали, что переводы не точные и искажают смысл, что журналист не поощрял терроризм, а пересказал слова основателя Рабочей партии Курдистана, одним словом, просто делал свою журналистскую работу.

В Германии началась целая общественная компания. И немецкий МИД, и немецкое правительство, и канцлер Ангела Меркель высказались однозначно: журналиста надо освободить. Однако президент Турции Реджеп Эрдоган публично назвал Юджеля опасным террористом и даже говорил, что при нем тот никогда не выйдет из тюрьмы.