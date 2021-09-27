Словацкая газета создала бесплатное программное обеспечение для издателей

После того как в 2014 году Denník SME, крупнейшую газету Словакии, купил один олигарх, группа из 50 журналистов покинула издание и решила основать Denník N. А в 2018-м они запустили второе СМИ в Чехии.

«С самого начала мы понимали, что из-за влияния олигарха с рекламными доходами у нас будут трудности, — говорит Белла. — Поэтому мы решили, что самое разумное — предложить людям подписаться на газету. Сегодня мы продолжаем издавать печатный вариант, но весь бизнес строится на подписках, и 95% из них — в онлайне».

Сейчас в Denník N заняты сто сотрудников, а число уникальных читателей сайта достигает 1,5 миллиона — это больше четверти населения страны.

Сайт газеты работает по модели фримиум с пэйволом. Он поделен на две части, что явно отражено на главной странице: левая сторона посвящена лонгридам о политике и расследованиям (все заголовки в этой части — черные) и находится за пэйволом. Справа — качественные «молнии» с красными заголовками, они помогают привлечь на сайт трафик.

Совпавшие интересы

Denník N стала прибыльной довольно быстро, и случилось это благодаря тому, что компания сосредоточилась на создании качественных текстов и разработке своего программного обеспечения.

Запуск газеты состоялся в 2014 году, и тогда в коллективе не было ни одного сотрудника, который специально занимался бы рекламой, маркетингом, продажами или менеджментом. Все 50 членов команды — журналисты, и их просто попросили иметь в виду деловую и коммерческую стороны вопроса при подготовке репортажей. Отдел маркетинга появился в газете только четыре года спустя после старта.

Каждое утро авторы получают e-mail, где все их статьи сгруппированы по уровню популярности и количеству проданных подписок. Исходя из рейтинга конверсии для каждой публикации редакторы решают, какие из них оставить на главной странице.

«Звучит ужасно, но мы обнаружили, что эта схема работает: интересы наших журналистов и темы, ради которых публика готова подписаться, очень часто совпадают, — комментирует Белла. — Десять лет назад мы ориентировались главным образом на количество просмотров страниц, а это вело к кликбейту. Но продать подписку обманом невозможно. Контент должен быть достаточно ценным и уникальным, чтобы люди согласились за него платить».