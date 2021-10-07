Депутат Александр Хинштейн предложил провести учения по отключению соцсетей

Глава комитета по информационной политике, технологиям и связи Александр Хинштейн предложил «отрепетировать» отключение соцсетей в России для проверки работы российской инфраструктуры связи после длительного отключения Facebook. Учения призваны посмотреть, как «система себя поведёт при тех или иных вызовах», сказал Хинштейн.

«Российским гражданам не о чем переживать, потому что на территории нашей страны интернет всё равно будет. Когда завис инстаграм, у каждого человека осталась альтернатива — "ВКонтакте". Завис Google — работал "Яндекс"», — сказал Александр Хинштейн.

Однако спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что заставлять россиян использовать отечественные сервисы никто не будет. Она считает, что в России нужно создать «конкурентный продукт», чтобы у пользователей был выбор. «И главное, чтобы они были уверены — это более надежно, защищено и безопасно», – подчеркнула Матвиенко. Но планируется развивать собственные IT-платформы, «чтобы обезопасить наших граждан, обезопасить государство от последствий такого рода возможных аварий».