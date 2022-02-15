Депутат Олег Нилов призвал завести дело на главреда «Медиазоны»* Сергея Смирнова*

Депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов назвал главного редактора «Медиазоны»* Сергея Смирнова* «подонком» и призвал завести на него уголовное дело.

Поводом послужил реплай Смирнова* в Twitter о запрете фигурного катания. В оригинальном твите пользователь рассуждает о том, почему главный тренер российской сборной по фигурному катанию Этери Тутберидзе должна покинуть свой пост. Журналист ретвитнул эту запись.

Депутата зацепило высказывание, поскольку сам Нилов долгое время занимает пост вице-президента федерации фигурного катания. Как заявил Нилов в разговоре с ЗАКС.Ру, публикация Смирнова* — воля «американского заказчика» по деструктивной деятельности среди детей, а также продвижению «фигурофобной» позиции.

Также Олег Нилов назвал тег #позорТутберидзе, который ретвитил Смирнов*, деструктивным контентом. Этот хештег стал популярным после допинг-скандала с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Этот случай меня убеждает, что есть иностранные агенты, есть иностранные стипендиаты, которых не надо называть агентами даже. Получили какую-то премию — так и называйте — иностранный стипендиат, иностранный получатель премий. Есть иностранные агенты-провокаторы, как господин Смирнов*, который здесь проявился по полной», — сказал Нилов в беседе с ЗАКС.Ру.

Депутат также собирается также подать письменные обращения в правоохранительные органы для проверки твитов Смирнова*.

Напомним, Минюст включил «Медиазону»*, её главного редактора Сергея Смирнова* и издателя Петра Верзилова* в реестр «иностранных агентов» 29 сентября.

*Внесены в реестр СМИ-иноагентов