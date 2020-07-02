Депутат предложил обязать агрегаторов платить СМИ за контент

Российские новостные агрегаторы должны платить СМИ за использование их материалов, такая модель уже применяется в зарубежных медиа, сообщил депутат Антон Горелкин в своём личном Telegram-канале:

Будет честно, если и у нас крупные агрегаторы будут платить изданиям за использование их материалов. Планирую изучить зарубежный опыт на этот счет. Все заинтересованные стороны приглашаю поучаствовать в выработке общей позиции.

Как пояснил депутат, модель, по которой агрегаторы делятся СМИ выручкой, полученной за публикацию их контента, уже применяется в различных странах Европы, таких как Испания и Германия. Однако в России все новостные агрегаторы предлагают СМИ отдавать им контент безвозмездно:

На практике издания сталкиваются со снижением трафика. Особенно после запуска "Яндекс.Турбо" - сервиса, подразумевающего показ полного текста материала в обмен на показ рекламных блоков издания.

По мнению Горелкина, это указывает на то, что Россия «не должна отставать в построении цивилизованных отношений между производителями медийного контента и агрегаторами».