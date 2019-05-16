Депутат предложил уголовно наказывать за публикации, способствующие усилению санкций

Первый заместитель главы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов предложил уголовно наказывать за публикации в СМИ и интернете, которые способствуют усилению санкций в отношении России.

Емельянов считает, что в условиях необходимости защищаться от санкций нужно запретить информацию, способствующую их усилению. Особенную ответственность должны нести СМИ и информационно-коммуникационные сети. Соответствующие изменения попутно предлагается внести в Уголовный Кодекс РФ. Предполагается даже введение существенных сроков лишения свободы.

Михаил Емельянов:

Ожидается, что указанные меры изменят парадигму информационного взаимодействия: бесконтрольная передача информации зарубежным контрагентам сменится на режим дозированного предоставления только необходимой и безвредной информации.

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