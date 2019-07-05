Депутат предложил закон, который может разорить газеты

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко выступает за закон о публикации нормативно-правовых актов не в печатных СМИ, а в интернете.

Если закон вступит в силу, то это серьезно ударит по районным изданиям и типографиям, приведет к сокращениям штата журналистов и снижению тиражей. В итоге печатная пресса может прекратить существование, а люди не будут знать о принятых законах. Так считают руководители печатных изданию Челябинской области.

4 июля во время «Большой редакции» в медиахолдинге «Гранада Пресс» Литовченко объяснил, почему он выступил с этим предложением. По словам Анатолия Литовченко, у местных властей будет выбор: печатать законы в газетах или нет, но привязывать глав к обязательному финансированию печатных изданий не нужно: