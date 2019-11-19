Депутат решил отозвать проект о значимых интернет-ресурсах для доработки

Депутат от «Единой России» Антон Горелкин решил отозвать из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах для его доработки.

По его словам, эксперты и предприниматели отправили отзывы на проект закона в комитет Госдумы по информационной политике:

Появились очень интересные проработанные идеи, которые я постараюсь включить в законопроект. Я планирую дорабатывать проект с учетом положительного отзыва правительства.

Он выразил уверенность в том, что после доработки Госдума примет проект.

Согласно документу, владеть значимым интернет-ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20 процентами. Автор законопроекта говорил, что относит к таким ресурсам IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, включая «Яндекс» или Mail.ru Group.

Ранее документ раскритиковали в правительстве, однако проект могут поддержать при условии доработок. Помимо ограничения иностранного владения не 20 процентами, а 50 процентами минус одной акцией, предлагается сформировать закрытый перечень четких критериев отнесения информационных ресурсов к «значимым» и закрытый перечень ограничений, связанных с работой таких ресурсов.