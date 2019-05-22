Депутат Синельников объяснил возможный запрет изданиям писать о чиновниках

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельников раскрыл детали своего законопроекта, который запрещает СМИ писать о частной жизни известных людей без их разрешения.

Ранее стало известно, что документ предполагает исключение из Гражданского кодекса понятия «публичный интерес» и общедоступность.

Новый законопроект, по замыслу Синельникова, защитит известных россиян от отдельных СМИ, сайтов, блогеров, которые «распространяют скандалы и сплетни и слухи». Он уверен, что журналисты злоупотребляют своим правом на публикацию информации в СМИ, которая имеет «публичный интерес».

Впредь перед публикацией личной информации об известном россиянине в СМИ журналистам придется спрашивать разрешение у него самого.

В беседе с интернет-изданием «Ридус» народный избранник добавил, что закон будет также налагать ограничения на перепечатывание информации, если информация о публичной фигуре стала общедоступной:

Проще говоря, если „Московский комсомолец“ опубликовала информацию о публичной фигуре, то и всем другим изданиям, перепечатавшим материал, придется доказывать его правдивость, если гражданин обратится в суд.

По его словам, этот законопроект написан в интересах известных спортсменов, артистов, депутатов и чиновников: