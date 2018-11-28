Депутат в Екатеринбурге сравнил журналистов с женщинами и призвал быть к ним строже

Депутат городской думы Екатеринбурга от партии «Справедливая Россия» Александр Колесников считает, что парламент не должен платить журналистам за размещение материалов и предоставленное эфирное время. По его словам, корреспонденты сами должны выстраиваться в очередь ради комментариев от народных избранников.

«Пусть они сами в очередь выстраиваются, а потом проверяйте, что они пишут», — сказал депутат на заседании гордумы.

В тот момент участники обсуждали вопрос о возможности заключения договоров с местными СМИ на покупку эфирного времени или печатной площади. Колесникова сильно возмутила такая инициатива, и он заявил, что не депутаты должны работать для журналистов, а наоборот.

«С ними (журналистами. — ред.) нужно быть жестче. Это как с женщинами: чем строже мы с ними, тем больше мы им нравимся», — заключил парламентарий, которого цитирует РИА Новости.

Видео выступления Колесникова опубликовано на YouTube-канале гордумы.