Депутаты Госдумы и Национальная ассоциация телевещателей просят дать отсрочку от мобилизации для регионального ТВ

Депутаты Госдумы РФ Эльвира Аиткулова и Наталья Костенко по просьбе Национальной ассоциации телевещателей (НАТ) обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность отсрочки от частичной мобилизации для региональных телерадиокомпаний. В НАТ с начала мобилизации поступило 79 официальных обращений от региональных каналов.

Согласно Минобороны РФ, право на отсрочку могут получить имеющие соответствующее высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники:

• аккредитованных ИТ-компаний, задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или задействованных в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;

• операторов связи, задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных;

• зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих, задействованных в производстве и распространении информационной продукции.

Ранее Минцифры России представило перечень из 195 специальностей, по которым можно получить отсрочку от мобилизации. Помимо IT-направления, в список вошли социология, журналистика, реклама и связи с общественностью, дизайн, лингвистика, государственное и муниципальное управление.

«Многие сотрудники региональных и муниципальных телеканалов уже мобилизованы, осуществление непрерывного вещания и телевизионного производства находятся под угрозой. Вместе с тем, именно местные телеканалы находятся на передовой информационной войны, достоверно и оперативно информируя своих зрителей, опровергая многочисленные фейки», — говорится в обращении депутатов к Мишустину.