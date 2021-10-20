Депутаты и Союз журналистов выступают за изменение закона об «иноагентах»: решение о статусе должен принимать суд

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что процедуру внесения в реестр нужно изменить. Он возмущён включением в список иноагентов информагенства «Росбалт»*.

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов одно из крупнейших информагентств — «Росбалт»*. Это решение должно быть подробно аргументировано или пересмотрено. Саму процедуру включения в реестр стоит изменить, чтобы решение принималось судом, а не чиновниками.

Председатель Союза журналистов России (СЖР) и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Соловьёв также считает, что закон об иностранных агентах нужно менять.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» глава СЖР рассказал о готовящихся поправках в закон. В СПЧ предлагают уведомлять «потенциальных» иноагентов за три месяца о риске включения в реестр и давать время на устранение нарушений. Отдельное положение касается физлиц: им могут разрешить не маркировать посты с личной информацией о себе.

«Совершенно странно выглядят истории, когда эти физические лица должны даже при публикациях котиков в социальных сетях вешать вот эту плашку, что они иностранные агенты», — отметил Соловьёв.

По мнению председателя СЖР, решение об «иноагенстве» в итоге должен принимать суд, а не Роскомнадзор и Росфинмониторинг.

Ранее вице-спикер Законодательного собрания, член Правления Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Марина Шишкина высказалась по поводу внесения учредителя информационного агентства «Росбалт» в реестр СМИ-иноагентов.

«Если закон носит субъективный характер, применяется без точного доказательства причастности субъекта к иностранным вливаниям — это дезавуирует сам закон», — заявила Шишкина.

Напомним, 15 октября в реестр внесли петербургское СМИ «Росбалт»* (учредитель «РС-Балт»). В списке также оказалось ООО «Москоу диджитал медиа» — учредитель издания Republic*.

*Внесены в реестр СМИ-иноагентов.