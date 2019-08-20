Депутаты отложили обсуждение «фейков» в топе «Яндекса» до октября

Совет Госдумы отложил на октябрь намечавшееся на 19 августа обсуждение проблемы сохранения фейковых сообщений в топе сервиса «Яндекс.Новости» после их опровержения. Участники заседания совета решили сначала обсудить ее с журналистами и экспертами, сообщили в пресс-службе палаты.

Вопрос о появлении фейков в новостных агрегаторах поднял первый зампредседателя фракции единороссов Андрей Исаев. Он отметил, что «депутатов волнует тема фейков особенно, когда они уже опровергнуты, а новость продолжает присутствовать в топах», процитировали его в пресс-службе.

Члены совета решили предварительно обсудить проблему с журналистами думского пула, представителями самих агрегатов, в том числе «Яндекса» и вынести ее на Совет уже после всех предварительных консультаций.

Поводом для недовольства Исаева стало сохранение в топе «Яндекс.Новостей» заголовков публикаций по статье «Коммерсанта», не отражавших все уточнения и опровержения депутатов.