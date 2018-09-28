Оптимизация новгородского областного медиахолдинга заинтересовала депутатов

При комитете Новгородской областной думы по бюджету, финансам и экономике будет создана рабочая группа, которая изучит вопрос целесообразности оптимизации в областном государственном медиахолдинге ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» (ОГАУ «АИК»), в ходе которой под массовое сокращение попали сотрудники редакций районных газет.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, рабочую группу возглавит вице-спикер думы Алексей Чурсинов (ЛДПР), в нее войдут депутаты, представители заинтересованных сторон и районов, а также председатель правления Новгородского областного отделения Союза журналистов России Ольга Ларина.

При обсуждении проблемы Чурсинов отметил, что отдавать районки в холдинг изначально было неправильно. По данным депутата, для решения проблем с долгами учреждения необходимо дополнительно около 20 млн рублей, но комплексно проблемы государственного учреждения, в бюджете которого нет прозрачности, это, считает Чурсинов, не решит.

Депутат Ольга Ефимова (КПРФ) заявила, что вопросы о плачевной ситуации в холдинге нужно ставить перед руководством и менеджментом учреждения. Депутат Юрий Зернов предложил руководству Новгородской областной думы в лице спикера Елены Писаревой содействовать тому, чтобы до принятия какого-либо решения по целесообразности оптимизации в ОГАУ «АИК» кадровых решений в районах не принимали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уведомления о сокращениях в районных газетах Новгородской области, входящих в медиахолдинг, ждут 1 октября. Всего под массовые сокращения попадают около 40 сотрудников районок и Новгородского областного телевидения. Новгородское областное отделение СЖР, узнав о планируемой оптимизации, назвало ее губительной для районной прессы и призвало губернатора Новгородской области Андрея Никитина не принимать скоропалительных решений.