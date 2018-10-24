Редакционный директор «Ведомостей» покидает свой пост

Редакционный директор «Ведомостей» Екатерина Дербилова заявила, что покидает издание со 2 ноября, ее новое место работы пока не известно:

Ведомости — моя семья, почти 15 лет жизни. Но пришло время двигаться дальше. Куда ухожу — расскажу позднее.

Екатерина Дербилова пришла в газету «Ведомости» в 2004 году из «Интерфакса» на должность корреспондента отдела энергоресурсов, потом стала редактором этого отдела, заместителем главного редактора и шеф-редактором сайта vedomosti.ru. В 2017 году редакция предложила ее кандидатуру совету директоров «Ведомостей» на должность главного редактора, но тогда совет с перевесом в один голос выбрал Илью Булавинова, предложенного Демьяном Кудрявцевым. Дербилова стала редакционным директором «Ведомостей».

Фото: runet-id.com