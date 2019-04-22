Дерипаска создал фонд поддержки журналистских расследований

Бизнесмен Олег Дерипаска создал фонд для стимулирования журналистских расследований, направленных на выявление истинных причин введения против него и его компаний американских санкций. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Победители, занявшие первое, второе и третье место, получат денежные призы в размере $300 тыс., $200 тыс. и $100 тыс. соответственно. Работы должны быть представлены до 15 ноября. Конкурсные работы оценит группа экспертов, а победитель будет объявлен 15 декабря 2019 года.

На сайте конкурса подчеркивается, что санкции в отношении Дерипаски были введены на основании недоказанных слухов, при этом они причинили реальный вред его бизнесу, а также поставили под угрозу благополучие миллионов людей, связанных с основанными им компаниями.

Фото: shuttertstock.com