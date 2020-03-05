ЖУРНАЛИСТ 40-х рассказывает о правилах газетного дизайна

В новогодние праздники перебирали с приятелем на его даче старый хлам. Вогнутые кеды без шнурков, пожелтевшие вафельные полотенца, разорванная подшивка «Сельской молодежи». А из-под нее выглянул строкомер. И я вспомнил…

Ответсеком я стал совершенно случайно. В 22 года. В таком возрасте синекуры советской журналистики доводили максимум до должности младшего корреспондента. Но что вышло, то вышло. Долго рассказывать. В двух словах — действующий и, разумеется, выпивающий ответсек просто подстраховался, вы учив меня квадратам и пунктам. История в другом. Сдавали разворот с отчетом первого секретаря. Кто застал эти обезличенные пустые талмуды, тот поймет. Почти пятьсот строк, на «наши деньги» — около двадцати тысяч знаков. Мой учитель, как обычно, с обеда уже спал. А я в спешке перепутал в макетном листе петит с корпусом. Заметил ошибку лишь когда наборщица чеканила уже последние цинковые абзацы. Думал, убьет. Но нет, отделался шоколадом и глупыми извинениями.

Морали не будет. Просто вспомнил… Не без «зерна», конечно.

У каждого ответсека в СССР — от «Правды» до какого-нибудь «Сельского призыва» — была эта металлическая нержавеющая линейка. Планирование и оформление всей советской бумажной армии велось по одним и тем же принципам. На основе одних и тех же стандартов колонок — «два двенадцать», «два двадцать четыре» и «два тридцать шесть». Но ведь это не мешало газетам быть разными.

Так вот. Когда вы верстаете свои полосы, просто помните об этом. Как говорят тренеры в игровых видах спорта, «система всегда бьет класс». Главное в любом издании — это четкая и понятная система. Система во всем — от принципов подачи текстов до принципов верстки. Никаких «поиграться шрифтами» или, с ума сойти, кеглем и интерлиньяжем. В этом и заключается «фирменность» самого издания. В максимальной системности всех элементов.

И, чтобы мне не выглядеть пустозвоном и адептом «чуждой западной оформительской модели», — ловите цитаты журнала ЖУРНАЛИСТ за сороковые годы. Правила хорошего тона не имеют национальности, идеологии и срока давности.

НЕИНФОРМАТИВНЫЕ «ПУСТЫЕ» ЗАГОЛОВКИ выполняют одну-единственную цель — заставляют читателя немедленно перевернуть страницу. Помните, заголовки и иллюстрации — первое, что бросается в глаза читателю. Именно по ним он принимает для себя решение — читать или нет.

А здесь сразу и ПРО КОНТРАСТ (стили заголовков должны разительно отличаться друг от друга), и ПРО ИЕРАРХИЮ (у материалов первого плана — свой единый стиль, у второго и третьего планов — также свои стили).

Опять ПРО ИЕРАРХИЮ. Для разноплановых публикаций — соответствующие иллюстрации. У «гвоздевых» — крупные, у материалов второго плана — существенно меньше, у текстов третьего плана — еще меньше.

Не поверите, но это — ПРО «ВОЗДУХ». Он очень эффективно работает на зрительную навигацию в газете.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ВТОРОСТЕПЕННЫХ «ТОЧЕК ВХОДА» — ключевое правило оформления. Только документальные информативно подписанные снимки могут доказать текст. Только информативные справки, тематические врезы и цитаты могут удержать внимание читателя и помочь ему запомнить ключевую информацию.

Тут лучше и не скажешь. Даже если вы делаете газету «на коленке», ОФОРМЛЕНИЕ ДОЛЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЛАНИРОВАТЬСЯ. Какими бы дизайнерами ни обладала редакция, без планирования его газета все равно будет посредственной. Какой текст чем оформлять (какими именно снимками, инфографикой или другими видами иллюстраций) — это вы должны знать практически сразу после планерки по номеру, а не в дни верстки.

Пример КОНТРАСТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАГОЛОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ. Посмотрите, как ярко отличаются заголовки материалов первого, второго и третьего планов. Правда, шрифтами тут ответсек «поигрался» — у блока материалов второго плана разные гарнитуры.

Обратите внимание на то, как используется МОДУЛЬНАЯ СЕТКА. Только из-за того, что сетка не нарушена, полоса выглядит максимально прибранной, что обеспечивает комфорт чтения такой страницы.

У ключевого материала должна быть соответствующая КЛЮЧЕВАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ.

Такая инфографика из сороковых — ТИПИЧНЫЙ ПРИМЕР ПЛАНИРОВАНИЯ ОФОРМЛЕНИЯ номера. Задание верстальщику и иллюстратору было дано задолго до сдачи газеты в типографию.

Восемьдесят лет прошло, а ИНФОГРАФИКА для многих редакций — до сих пор диковинное «новое выразительное средство».

Ну и, наконец, моя любимая цитата. Это не из ЖУРНАЛИСТА. Это — абзац из брошюры «Техника оформления военной газеты» (1980 год). Если слово «партийность» заменить на слово «системность», то под этой цитатой обязаны подписаться все ответсеки — и советские, и буржуазные.