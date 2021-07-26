Школа дизайна: как заимствовать чужие идеи

Для дизайнеров (во всяком случае, для заставших высокую печать) слово «клише» совсем не метафорично. Эти свинцовые и цинковые брусочки были так похожи друг на друга. Время скакнуло. Линотипные станки давно сданы на металлолом. А клише остались…

При пролистывании газет невозможно не заметить, что практически все слепо копируют друг у друга и верстку, и приемы подачи оформления рубрик. Как только подступает сентябрь, во всех газетах начинают плодиться полотна под единым названием «Сколько стоит собрать ребенка в школу». Новогодние номера — со снежинками и сугробиками на логотипах. Мартовские букеты на обложках. Безумное переплетение георгиевских лент 9 мая. И все в том же духе.

Такая же история и с типичными приемами оформления. Например, как только кто-то догадался вырезать фотографии и ставить их на полосы с обтравкой, буквально сразу эта «инфекция» превратилась в пандемию. Оригинальность, поставленная на поток, стала унылой инкубаторской обыденностью.

Все эти провалы мы уже обсуждали в этой рубрике. Причем неоднократно. Ничего нового тут уже не скажешь. Хотя…

Есть добрый совет — воруйте. Если нет оригинальной идеи, не грех зайти в поисковик и посмотреть, как оформляют вашу проблемную тему коллеги. Одна деталь: вбивайте свои запросы по-английски. Потому что в Рунете вы наткнетесь в основном на то, что уже видели или делали сами.

Совет второй — воруйте с умом. Уверяю вас — крадут все. Даже самые талантливые дизайнеры. Но тут тоже свой нюанс. Просто скопипастить — это моветон. Вернее, это имеет более грубое выражение — кража. По-другому тут никак не скажешь. Поэтому, во-первых, используя идею, делайте все своими руками. Во-вторых, находите усовершенствования найденных идей. Именно так появляются новые оригинальные работы. Которыми точно не стыдно гордиться.