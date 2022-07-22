Как дизайнеры не падают духом и обходят блокировки

Не так давно перечень дизайнерских навыков пополнили умения искать альтернативы, обходить блокировки, пользоваться разными VPN и не падать духом.

За последние полгода в России официально перестали работать Canva, пакет Adobe, в который входит InDesign, Photoshop Illustrator, Premiere Pro, After Effect, а также заблокированы AutoCAD и 3ds MAX, программы для 3D дизайна. Кроме того, американская компания Monotype закрыла для российских пользователей доступы к трем популярным шрифтам — Times New Roman, Arial и Courier. Figma перестала обеспечивать обновлениями, а Notion некоторое время назад активно начал блокировку российских аккаунтов, однако передумал и вернул им пользование.

На обиды и дизайнерские протесты времени нет, поэтому нужно либо искать потаенные тропы к привычным сервисам, либо стремительно протаптывать новые — находить альтернативные, доступные на территории России программы. И учитывая то, что российский дизайн не теряет свои обороты, можно сделать облегчающий вывод, что решения профессионалы все-таки находят.

Даша, дизайнер, стажируется в «Петербургском дневнике»

— В редакции по-прежнему вся работа проходит в приложениях Adobe, я сейчас занимаюсь версткой в Indesign, также учусь разным фишкам издания в Photoshop и Illustrator, но сложности все-таки есть. Например, лицензионные и пока рабочие программы установлены всего на нескольких компьютерах, приходится пользоваться устройствами сотрудников, которые ушли в отпуск и у которых работает Adobe. Таким образом, можно предположить, что в редакции уже нет корпоративного аккаунта. Однако, как некоторым сотрудникам пока удается продлевать лицензионную подписку, мне не говорят — секрет фирмы. Но работает все быстро и исправно.

Поля, графический дизайнер, специализируется на создании фирменного стиля и айдентики

— Я всегда пользовалась ушедшим с российского рынка пакетом Adobe. Photoshop, Illustrator, Indesign — мои помощники при реализации проектов. Когда компания объявила об уходе, меня спасли «серые» версии этих программ, которые по сей день работают исправно и не подводят. Для меня это не стало неприятным опытом, так как я не использую, к примеру, приложение Canva, которая полностью закрыла доступ дизайнерам в России. Я даже не представлю, как они справляются с этими изменениями и где находят решения.

Юля, СММ-менеджер команды «Литература со вкусом»

— Я создавала очень много контента в приложении Canva. С момента блокировки нашей команде пришлось установить платный VPN, благодаря чему удалось приобрести платную подписку, которая привязана к нероссийскому аккаунту. С этим пришлось помучаться, но в результате все получилось — Canva работает, однако не так, как раньше.

Грузится все намного дольше, и не покидает ощущение ненадежности нашей схемы. Зато пользоваться нелицензионным пакетом Adobe можно со спокойной совестью — ведь иного выхода теперь и нет. Однако это все до тех пор, пока я на фрилансе и студент. Когда же моя деятельность станет более коммерческой, «серая» версия программ будет уже не так безопасна. Несмотря на новость об уходе Figma, у меня она работает без привлечения VPN, что очень выручает на фоне всех этих трудностей и блокировок, я даже наконец-то полюбила ее!

Лиза, фотограф, занимается коммерческой и креативной съемкой в Петербурге

— Для обработки фотографий и коллажей я использовала и использую только Adobe. Признаться честно, я и до всех блокировок пользовалась нелицензионной версией, так как работаю на себя. После блокировки сервиса на территории страны весь пакет стал хуже работать, поэтому я полностью переустановила его. Но для себя никакой разницы я не ощутила: как работала, так и работаю.

Кроме того, дизайнеры активно занимаются изучением новых, альтернативных сервисов. Среди них:

• Wilda — сервис для создания рекламной и печатной продукции в формате онлайн-конструктора, недавно появилась и функция редактирования изображений.

• Pixlr — упрощенный вариант Photoshop, в котором можно создавать иллюстрации, листовки, визитки, фирменный стиль. Есть шаблоны, библиотека шрифтов, кистей и фильтров.

• Supa — онлайн-редактор российского происхождения, направленный на создание лендингов, презентаций, контента для соцсетей, инфографики.

• Fotor — идеальная замена сайта Canva. У сервисов схожие интерфейсы и функционалы, можно точно так же создавать презентации, визитки, креатив для соцсетей и обрабатывать фотографии.

• Visme — помощник для создания профессиональных и качественных инфографик. Интерфейс доступен только на английском языке, однако разобраться и приноровиться будет несложно.

Несмотря на то, что российское ответвление дизайнеров оказалось оторванным, ведь для него стали недоступны некоторые конференции и платформы для обмена опытом и трендами, отечественные профессионалы продолжают выдавать качественный продукт и тренировать новые в их перечне навыки.

Иллюстрация: Лизавета Чернова