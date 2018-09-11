При освещении митингов против пенсионной реформы задержали 16 журналистов

При освещении протестных акций 9 сентября пострадали 23 журналистов: пятеро были избиты, двоих ОМОН удерживал в оцеплении и 16 задержаны. Об этом сообщил Профсоюз журналистов и работников СМИ.

В Екатеринбурге местные СМИ в открытом письме потребовали извинений от полиции за задержание сотрудников издания E1.Ru Сергея Панина и Дмитрия Емельянова, а также корреспондента издания 66.Ru Дмитрия Антоненкова. Полицейские не стали отпускать их, даже после того, как они сообщили, что присутствовали на акции как журналисты. Официальный представитель ГУВД Свердловской области Валерий Горелых 9 сентября также заявлял, что полиция не видит разницы между журналистами и митингующими.

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин лично извинился перед журналистами, которых задержали на митинге в Екатеринбурге. Он заявил, что все дела в отношении задержанных журналистов прекращены, и предложил работникам СМИ носить яркие жилеты для избежания повторения подобной ситуации.

В понедельник 10 сентября В Союз журналистов России поступило заявление официального представителя МВД России Ирины Волк:

В связи с заявлениями руководителей ряда региональных СМИ о нарушениях прав их сотрудников, освещавших несогласованные акции, территориальные подразделения МВД России устанавливают обстоятельства задержаний журналистов. Напоминаем, что сотрудникам, заступающим на службу по обеспечению общественного порядка на массовых мероприятиях, на инструктажах в обязательном порядке доводятся положения законодательства, регулирующие правовой статус журналистов. В настоящее время изучаются все имеющиеся материалы, в том числе показания очевидцев и видеозаписи с мест проведения акций. Для обеспечения объективности проверок организовано взаимодействие с Союзом журналистов России.

9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось.