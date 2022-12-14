Детский телеканал Disney прекратил вещание в России

Причиной прекращения вещания стало введение антироссийских санкций и изъятие прав на мультфильмы и сериалы студии. Канал существовал 11 лет. Завершилась эпоха канала Disney рано утром 14 декабря. Последней в эфире стала серия «Гравити Фолз». После нее, как заметили зрители, канал включил отрывок из «Холодного сердца», где Эльза поет: «Отпусти и забудь».

На смену Disney пришел телеканал «Солнце». Депутат Госдумы Дмитрий Гусев написал об этом в своем телеграм-канале: «Американские квир-пропагандисты ушли из нашего детского вещания, напоровшись на собственные санкции. На месте Disney будет вещать канал "Солнце" с нормальными детскими передачами».

Как пишет Sostav, утром «Солнце» будет показывать мультсериалы для малышей: «Суперчетверка», «Буба» и другие. Дневной эфир будет занят «Ералашем» и мультфильмами для детей постарше — например, «Легенды Спарка» и «Фиксики». Вечером на канале появится семейный контент. Каждый день в 19:30 будут выходить полнометражные блокбастеры: «Оз: Возвращение в Изумрудный Город», «Реальная белка», «Банда котиков», «Риф. Новые приключения», «Снежинка, белая горилла», «Побег из джунглей».

Напомним, в марте этого года компания Disney одной из первых объявила о приостановке своей деятельности в России – в том числе кинопрокатного отдела.