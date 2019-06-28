Детский журнал на русском языке начали издавать в Швейцарии

Выпуск русскоязычного журнала «Читайкин & Сo» запущен в Швейцарии. Периодическое здание предназначено для детей-билингвов 8-12 лет, оно рассказывает о традициях, истории и культуре Швейцарии и других европейских стран, о жизни россиян в разных странах и мероприятиях соотечественников, рассказали «Русскому миру» в редакции журнала.

Журнал содержит не только интересные статьи на близкие детям и подросткам темы, но также располагает внушительным набором игр, заданий и конкурсов. За проявленные знания в русском языке и других дисциплинах юных читателей будут премировать познавательной литературой.

На сайте журнала «Читайкин & Сo» говорится о том, что он может помочь найти друзей в разных странах, познакомить со страной проживания и другими государствами, а также с яркими людьми, которые живут по соседству. «Ещё наш журнал нужен, чтобы не забывать русский язык», — сообщается на сайте.

В состав редакции журнала вошли преподаватели русского языка и литературы, переводчики, психологи, историки и журналисты, которые живут и работают в Швейцарии. В данный момент вышли два выпуска журнала, в них рассказывается о достопримечательностях Женевы и Цюриха, о новых книгах и животных.