Deutsche Welle могут признать в России иностранным агентом

Немецкий медиахолдинг Deutsche Welle обладает всеми признаками иностранного агента и может получить этот статус в России, заявил журналистам глава комиссии ГД по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев:

«Немецкая волна», как мы считаем, обладает всеми признаками иноагента, они вели политическую деятельность, финансируемую из бюджета Федеративной Республики Германия. У нас есть документы, это подтверждающие. Таким образом, это, на наш взгляд, является деятельностью иностранного агента.

Также он отметил, что в деятельности медиахолдинга обнаружены признаки оправдания экстремизма.

Материалы для включения медиахолдинга в перечень организаций-иноагентов будут направлены в Минюст, подчеркнул депутат.

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