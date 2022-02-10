Deutsche Welle попробует снова открыть офис в Москве

Издание Deutsche Welle, вещание которого накануне запретили по решению российского МИД, намерено попытаться снова открыть офис в Москве, заявил гендиректор DW Питер Лимбург в интервью «Дождю»*.

«Моя первая цель — постараться снова открыть наш офис, а не эвакуировать людей. И я думаю, что мы должны вступить в диалог по этому вопросу. И я надеюсь, что решение будет найдено, что российские журналисты и наши коллеги из Германии смогут продолжать работать в России», ― сказал Лимбург.

По его словам, сейчас в московском офисе DW работают до 15 сотрудников, большинство из которых граждане России и «скорее всего им трудно будет найти другую работу». Гендиректор надеется, что решение вопроса примут по итогам встречи главы бюро DW и представителей МИД 9 февраля.

«Также ведутся постоянные политические переговоры, и мы посмотрим, что получится. Никогда не поздно, сделав ошибку, постараться исправить. Поэтому я думаю, что решение может быть найдено», ― заявил гендиректор.

На прошлой неделе российские власти в рамках ответных мер на запрет вещания в Германии российского телеканала RT DE запретили вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, а также потребовали закрытия корпункта в России, аннулировали аккредитации журналистов и потребовали от Минюста РФ признать DW СМИ-иноагентом.

В МИД РФ отметили, что это лишь первая часть ответных мер против немецких СМИ.

*Телеканал «Дождь» признан иностранным агентом.