Deutsche Welle приглашает журналистов на стажировку

Международная вещательная организация Deutsche Welle (DW) набирает команду стажёров. Подать заявку можно до 29 ноября этого года. Стажировка начнётся в январе 2023-го и закончится в июне 2024-го.

Для двуязычной стажировки ищут людей с отличным знанием английского языка и хорошим знанием немецкого языка.

Кандидаты также должны быть с образованием или опытом работы. Заявки принимаются на сайте DW до 29 ноября 2021 года.

Что предлагает DW?

• 18 месяцев стажировки

• зарплата стажёра

• международный вещатель на 30 языках

• кросс-медиа: телевидение, онлайн и радио

• шесть месяцев семинаров

• стажировки в Берлине и Бонне

• стажировки в зарубежных бюро DW (Вашингтон, Брюссель, Москва)

• международные мультимедийные проекты

• известные медиа-эксперты

«Мы ищем молодых людей со всего мира, заинтересованных в комплексной и качественной журналистской программе с международным вещателем. Кандидаты должны иметь опыт работы в журналистике либо желать перейти в журналистику из юриспруденции, экономики, науки или информационных технологий. <...> Стажёры DW участвуют в долгосрочных инновационных международных проектах и получают награды CNN Journalism Award и Grimme Prize. После стажёры обычно продолжают работать в DW», — сообщается на портале DW.