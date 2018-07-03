Роскомнадзор выявил ряд замечаний к работе Deutsche Welle в России

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что в ходе проверки телеканала Deutsche Welle у сотрудников ведомства появились замечания к его работе:
По запросу комиссии Совета Федерации по информационной политике Роскомнадзором проведена проверка вещания в Российской Федерации телеканала DW-TV (Deutsche Welle). Выявлены отдельные замечания в работе телеканала.
Замглавы ведомства добавил:
Однако принятие каких-либо действенных мер реагирования, включая вынесение предупреждений или приостановление лицензии на вещание немецкого телеканала, со стороны Роскомнадзора в настоящее время не планируется.
По его словам, к российским СМИ нет претензий со стороны государственных органов, которые занимаются аналогичным регулированием в Германии.
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