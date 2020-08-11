Девятая конференция Mail.ru Design Conf x Dribbble Meetup 2020 пройдёт онлайн 21 августа

Главная тема в этом году — влияние дизайна на мир. На мероприятии выступят дизайнеры цифровых продуктов и исследователи, промышленные дизайнеры функциональных протезов, создатели общественных пространств, визуального стиля и шрифтов. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте.

Mail.ru Design Conference x Dribbble Meetup — одна из крупнейший российских конференций по продуктовому дизайну: в 2019 году она собрала более тысячи гостей в офисе Mail.ru Group. В этом году конференция пройдет онлайн. На ней выступят представители ВКонтакте, ESH Gruppa, КБ Стрелка, Groza.design, Сбербанка, BangBang, юзабилити-лаборатории Mail.ru Group, TypeType, Моторики и других компаний. Участники расскажут, как то, что они создают, влияет на общество и культуру, а также поговорят об инструментах влияния дизайна на мир — от виртуальных масок и приложения для слабовидящих до построения процессов в команде.

Трансляция начнется 21 августа в 11:00. Участие в конференции бесплатное, регистрация не нужна. Список докладов и новости о конференции появятся на сайте.