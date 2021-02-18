Как превратить магистерский курс в диалог между студентом и преподавателем

Изменение среды, в которой существуют современные медиа, ставит перед журналистикой новые задачи, и преподавание журналистских дисциплин не может на это не откликаться. Многоканальное общество, иные принципы общения с аудиторией, постепенное размывание классических функций журналистики — неполный список явлений, которые сегодня обсуждают профессионалы медиасферы. Как включить эту дискуссию в образовательные практики и как сегодня преподавать студентам журфаков курсы, содержание которых сосредоточено на изучении общественно-политической проблематики?

В сентябре 2020 года мы начали преподавать на журфаке МГУ курс «Общественно-политическая журналистика». Он входит в магистерскую программу «Теория и технология современной журналистики». В основу педагогического дизайна курса мы заложили дискуссию между преподавателем и студентами. В начале занятия преподаватель давал теоретическую часть, посвященную концептуальным моделям публичной коммуникации. После этого обязательно проходило ее обсуждение с позиции сегодняшнего дня. Затем преподаватели давали примеры из жизни и ставили вопросы для обсуждения. При этом преподаватели и студенты находились в равноправной позиции, а дискуссии проходили по правилам дебатов.

Ключевым вызовом было то, что по многим из обсуждавшихся вопросов сегодня еще не существует консолидированного мнения профессионального сообщества — журналистов и преподавателей. Например, мы обсуждали различные проявления cancel-culture в медиа — практику «культуры отмены», предполагающей бойкот в публичном пространстве, а также допустимость снятия неприемлемого с точки зрения части общества комментария, вышедшего на полосе «Мнения». С учетом того, что «верного ответа» в таком рассуждении нет, разговор о новых практиках взаимодействия с аудиторией строился как словесный пинг-понг, когда студент выражал позицию, преподаватель ее развивал, но другой студент оппонировал, предлагая иной акцент в рассуждении. При этом важно, что каждое мнение опиралось на предыдущее, двигая дискуссию вперед.

Отдельный акцент мы сделали на методиках рационализации дискуссии. Студенты довольно часто оперируют эмоциональными аргументами, не всегда могут четко построить причинно-следственные связи между прошлым и будущим, подтвердить свои тезисы фактурой. Для того чтобы развить навыки рациональной аргументации, мы сначала предлагали им на обсуждение случаи, иллюстрируя их публичными позициями участников событий, которые, как это часто бывает, противоречили друг другу. Студенты анализировали эти позиции и вырабатывали аргументы в поддержку одной из них, однако должны были показать, как эта позиция соотносится с современными журналистскими стандартами — этическими и юридическими.