Как превратить магистерский курс в диалог между студентом и преподавателем

Объясняем на примере курса МГУ «Общественно-политическая журналистика»
Изменение среды, в которой существуют современные медиа, ставит перед журналистикой новые задачи, и преподавание журналистских дисциплин не может на это не откликаться. Многоканальное общество, иные принципы общения с аудиторией, постепенное размывание классических функций журналистики — неполный список явлений, которые сегодня обсуждают профессионалы медиасферы. Как включить эту дискуссию в образовательные практики и как сегодня преподавать студентам журфаков курсы, содержание которых сосредоточено на изучении общественно-политической проблематики?
В сентябре 2020 года мы начали преподавать на журфаке МГУ курс «Общественно-политическая журналистика». Он входит в магистерскую программу «Теория и технология современной журналистики». В основу педагогического дизайна курса мы заложили дискуссию между преподавателем и студентами. В начале занятия преподаватель давал теоретическую часть, посвященную концептуальным моделям публичной коммуникации. После этого обязательно проходило ее обсуждение с позиции сегодняшнего дня. Затем преподаватели давали примеры из жизни и ставили вопросы для обсуждения. При этом преподаватели и студенты находились в равноправной позиции, а дискуссии проходили по правилам дебатов.
Ключевым вызовом было то, что по многим из обсуждавшихся вопросов сегодня еще не существует консолидированного мнения профессионального сообщества — журналистов и преподавателей. Например, мы обсуждали различные проявления cancel-culture в медиа — практику «культуры отмены», предполагающей бойкот в публичном пространстве, а также допустимость снятия неприемлемого с точки зрения части общества комментария, вышедшего на полосе «Мнения». С учетом того, что «верного ответа» в таком рассуждении нет, разговор о новых практиках взаимодействия с аудиторией строился как словесный пинг-понг, когда студент выражал позицию, преподаватель ее развивал, но другой студент оппонировал, предлагая иной акцент в рассуждении. При этом важно, что каждое мнение опиралось на предыдущее, двигая дискуссию вперед.
Отдельный акцент мы сделали на методиках рационализации дискуссии. Студенты довольно часто оперируют эмоциональными аргументами, не всегда могут четко построить причинно-следственные связи между прошлым и будущим, подтвердить свои тезисы фактурой. Для того чтобы развить навыки рациональной аргументации, мы сначала предлагали им на обсуждение случаи, иллюстрируя их публичными позициями участников событий, которые, как это часто бывает, противоречили друг другу. Студенты анализировали эти позиции и вырабатывали аргументы в поддержку одной из них, однако должны были показать, как эта позиция соотносится с современными журналистскими стандартами — этическими и юридическими.
После этого мы стали просить студентов предлагать свою интерпретацию медиаказусов. Например, попросили проанализировать отклик аудитории на фильм Юрия Дудя о ВИЧ в России, который не только получил большое количество просмотров (19 млн по состоянию на конец года), но и привел к конкретным изменениям в поведении аудитории: в частности, СМИ сообщали о росте спроса на экспресс-тесты на ВИЧ в аптеках России. Студенты обсуждали, как и по какой причине это произошло, старались определить зависимость реакции аудитории от состояния публичного пространства, размышляли о том, могут ли традиционные СМИ вызывать такой отклик и в каком случае это возможно.
В завершение мы предложили магистрантам выполнить письменную работу, в которой они должны были самостоятельно проанализировать актуальный пример из российской медиапрактики, определить позиции и предложить аргументы в их поддержку, вне зависимости от того, поддерживают они ее или нет. Методически такая форма работы позволила им освоить большой спектр возможностей кейс-стади как метода обучения и потренировать способы ухода от оценочного и субъективного предъявления интересов участников дискурса.
При этом конкретные примеры мы обсуждали не только с позиции прошлых или настоящих событий, но и через возможное развитие в будущем. Например, на случае Ивана Сафронова студенты пытались предположить, к чему может привести разница в объеме медийного внимания к ситуации. Или рассуждали, как отразится возраст аудитории на выборе источников информации.
В итоге мы смогли укрепить их навыки в построении причинно-следственных связей, которые так нужны журналистам, работающим с аналитическими форматами. При этом следование принципу «используй, чтобы объяснить и научить» оказалось вполне эффективным для поддержания высокого уровня вовлеченности студентов и в контексте дистанционного образования.
Основная ценность такого формата занятий — акцент на диалогическую коммуникацию. Это означает, что студент более полно и аргументированно представляет свою позицию, рационально анализирует актуальный контекст, используя разные методики. А преподаватель перестает быть единственным носителем знания и берет на себя функции организатора обсуждения, занимая исследовательскую позицию.
Впрочем, такой педагогический дизайн курса имеет как преимущества, так и ограничения. Во-первых, преподаватель должен объяснить, как теоретические модели коммуникаций реализуются на практике, в полной мере владеть актуальной повесткой и уметь показать значение отдельных случаев и с точки зрения медиапроцесса в целом. Невозможно объять все, нужно выбирать. Во-вторых, от студентов ожидается погруженность в актуальную повестку: дополнительная проработка фактуры требует достаточно больших ресурсов.