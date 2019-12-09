XIV Международный Медиафорум «Диалог культур» продолжился в окрестностях Петербурга

Ушел в историю XIV форум молодых журналистов «Диалог культур», ежегодно проходящий в стенах Эрмитажного театра. Три масштабных заседания, фотовыставка в Главном штабе, награждение «За вклад в диалог культур» журналистки Маргариты Симоньян и режиссера Карена Шахназарова — так прошли два дня «Диалога культур», на третий — участники поехали открывать для себя Россию и создавать свои уникальные репортажи.

Великий Новгород, Выборг, Псков — традиционно в эти города группы молодых иностранных журналистов отправляются для создания сюжетов под названием «Один день в России». По желанию некоторые корреспонденты остаются в самом Петербурге, чтобы познакомиться с ним получше. В этом году их особый интерес связан с приближающейся знаменательной датой — 350-летием основателя города на Неве Петра I в 2022 году.

За всю историю существования «Диалога культур» участниками было создано более полутора тысяч журналистских материалов.

Председатель оргкомитета форума «Диалог культур» Ашот Джазоян: