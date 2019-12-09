XIV Международный Медиафорум «Диалог культур» продолжился в окрестностях Петербурга

Ушел в историю XIV форум молодых журналистов «Диалог культур», ежегодно проходящий в стенах Эрмитажного театра
Ушел в историю XIV форум молодых журналистов «Диалог культур», ежегодно проходящий в стенах Эрмитажного театра. Три масштабных заседания, фотовыставка в Главном штабе, награждение «За вклад в диалог культур» журналистки Маргариты Симоньян и режиссера Карена Шахназарова — так прошли два дня «Диалога культур», на третий — участники поехали открывать для себя Россию и создавать свои уникальные репортажи.
Великий Новгород, Выборг, Псков — традиционно в эти города группы молодых иностранных журналистов отправляются для создания сюжетов под названием «Один день в России». По желанию некоторые корреспонденты остаются в самом Петербурге, чтобы познакомиться с ним получше. В этом году их особый интерес связан с приближающейся знаменательной датой — 350-летием основателя города на Неве Петра I в 2022 году.
За всю историю существования «Диалога культур» участниками было создано более полутора тысяч журналистских материалов.
Председатель оргкомитета форума «Диалог культур» Ашот Джазоян:
Мы стремимся создать все благоприятные условия для того, чтобы диалог молодых профессионалов продолжился за пределами Эрмитажа. Наилучшим результатом наших усилий послужат трансграничные проекты, которые участники представят своей аудитории у себя на родине.
В поездке в Псков приняли участие корреспонденты компании и веб-сайта «Медиамакс» (Армения), онлайн-телеканала «Объектив» (Грузия), издания «Литовский курьер», портала Russiancroatia (Хорватия), пресс-клуба из Иерусалима (Израиль), пресс-службы из Ташкента (Узбекистан). Они посетили Центр лечебной педагогики и производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени В. П. Шмитца и Псковский Кремль.
Михаил Шимко, участник форума «Диалог культур» из Варшавы:
Я просто влюбился в Псков, с его невероятной историей, красивыми церквями, которые входят в список ЮНЕСКО. Этот город для меня стал настоящим открытием и источником вдохновения — хочется рассказывать полякам о России — стране больших возможностей и замечательных людей, участвовать в российско-польском диалоге.
Журналист работает в Польше в издании о путешествиях и следующий материал намерен написать о Пскове. Участники также встретились со студентами Псковского государственного университета: российские студенты задали много вопросов, а польские журналисты рассказали им о своей работе.
Поездку в Выборг в основном выбрали представители СМИ из российских регионов: Пензы, Серпухова, Новосибирска, Рузаевки, Новочебоксарска, но были также и корреспонденты портала City04 из Казахстана и блогер из Аргентины Мануэль Гуихаррубья. Группа посетила Выборгский объединенный музей-заповедник на Замковом острове, выставочный центр «Эрмитаж-Выборг», где присутствовали на показе выставки «От неоклассицизма до импрессионизма.» Участники форума посмотрели коллекцию французской живописи и скульптуры XIX века из собрания Эрмитажа, а после — прогулялись по городу и его окрестностям. Журналисты также посетили место, которым восхищались все яркие представители XVIII-XIX веков: члены Российского императорского дома, Михаил Глинка, Осип Мандельштам и многие другие — «Парк Монрепо». Красоту и сочетание культурных традиций от античности до мифологии эпоса «Калевала» вскоре можно будет увидеть в репортажах, которые представят корреспонденты по окончании форума.
В Великий Новгород отправились около 30 журналистов, среди которых Сергей Буравлев — главный редактор Profile Russia, Константин Параскевопулос — представитель портала «Греция на русском», обозреватель Первого Приднестровского Телеканала Александр Лагутин (Молдавская республика). Группа посетила Школу гусельника Антона Вакурова, Морской центр капитана Н. Г. Варухина, а также побывала на презентации Новгородской технической школы в Гуманитарном институте.
Сербский фотокорреспондент Неманья Панчич провел мастер-класс для представителей новгородских СМИ. Он представил трансграничный проект «Балканский путь» о жизни мигрантов в Восточной Европе и рассказал о других своих работах, повествующих как о жизни отшельника в Хорватии, мусульманской диаспоре в Албании, так о событиях Майдана в Украине и референдуме в Крыму.
Неманья обозначил главный посыл, который вкладывает в свои материалы:
Идеальный мир — это мир, в котором люди относятся друг к другу с уважением и пытаются друг друга понять. К сожалению, в моей родной стране и в государствах, входивших в состав Югославии, этого нет. Люди не хотят узнавать друг друга, поэтому взаимоотношения между разными социальными группами остаются большой проблемой. Это очень важное, нужное мероприятие и для меня лично, и для других журналистов. Хорошо, что такие форумы проводятся. Было бы здорово сделать что-то подобное в Сербии.